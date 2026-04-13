Totul a început cu un control de rutină

Incidentul a avut loc în localitatea Gorle, pe 3 aprilie, unde carabinierii au observat un autoturism Volkswagen Taigo cu doi ocupanți care au devenit vizibil agitați la vederea echipajului.

Polițiștii au făcut semnal de oprire, însă șoferul a refuzat și a accelerat brusc, declanșând o urmărire de aproximativ 15 kilometri.

Urmărire periculoasă prin mai multe localități

În încercarea de a scăpa, bărbatul a traversat mai multe localități, printre care Ranica, Villa di Serio, Alzano Lombardo și Albino.

Pe parcurs, acesta a ignorat semafoare, a efectuat depășiri riscante și a circulat inclusiv pe contrasens, provocând panică în trafic. Mai mulți șoferi au fost nevoiți să frâneze brusc pentru a evita o tragedie.

Șoferul Volkswagen-ului Taigo a mers inclusiv printr-un tunel pe contrasens, făcând slalom printre mașini.

În timpul urmăririi, pasagerul din mașină a deschis portiera și a sărit din mers, reușind să fugă prin vegetație.

Mașina s-a răsturnat pe un drum de țară

Urmărirea s-a încheiat în zona Fiobbio, unde șoferul a încercat să scape intrând pe un drum neasfaltat.

Din cauza vitezei excesive și a terenului accidentat, acesta a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat violent pe un câmp.

Deși rănit, bărbatul, de 39 de ani, a încercat să fugă pe jos, însă a fost prins rapid de polițiști.

Descoperire șocantă

După reținere, anchetatorii au descoperit că bărbatul nu deținea permis de conducere și se afla ilegal în Italia.

A doua zi, în urma unui proces rapid, judecătorul a decis menținerea arestului și a dispus măsura controlului judiciar, precum și inițierea procedurilor de expulzare.

Deși urmărirea s-a încheiat fără victime, autoritățile subliniază că situația putea avea consecințe grave.

Cazul a devenit viral în mediul online, imaginile surprinse în timpul cursei nebune demonstrând cât de periculoasă poate deveni o astfel de fugă disperată de poliție.

