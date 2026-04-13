Totul a început cu un control de rutină
Incidentul a avut loc în localitatea Gorle, pe 3 aprilie, unde carabinierii au observat un autoturism Volkswagen Taigo cu doi ocupanți care au devenit vizibil agitați la vederea echipajului.
Polițiștii au făcut semnal de oprire, însă șoferul a refuzat și a accelerat brusc, declanșând o urmărire de aproximativ 15 kilometri.
Urmărire periculoasă prin mai multe localități
În încercarea de a scăpa, bărbatul a traversat mai multe localități, printre care Ranica, Villa di Serio, Alzano Lombardo și Albino.
Pe parcurs, acesta a ignorat semafoare, a efectuat depășiri riscante și a circulat inclusiv pe contrasens, provocând panică în trafic. Mai mulți șoferi au fost nevoiți să frâneze brusc pentru a evita o tragedie.
Șoferul Volkswagen-ului Taigo a mers inclusiv printr-un tunel pe contrasens, făcând slalom printre mașini.
În timpul urmăririi, pasagerul din mașină a deschis portiera și a sărit din mers, reușind să fugă prin vegetație.
Mașina s-a răsturnat pe un drum de țară
Urmărirea s-a încheiat în zona Fiobbio, unde șoferul a încercat să scape intrând pe un drum neasfaltat.
Din cauza vitezei excesive și a terenului accidentat, acesta a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat violent pe un câmp.
Deși rănit, bărbatul, de 39 de ani, a încercat să fugă pe jos, însă a fost prins rapid de polițiști.
Descoperire șocantă
După reținere, anchetatorii au descoperit că bărbatul nu deținea permis de conducere și se afla ilegal în Italia.
A doua zi, în urma unui proces rapid, judecătorul a decis menținerea arestului și a dispus măsura controlului judiciar, precum și inițierea procedurilor de expulzare.
Deși urmărirea s-a încheiat fără victime, autoritățile subliniază că situația putea avea consecințe grave.
Cazul a devenit viral în mediul online, imaginile surprinse în timpul cursei nebune demonstrând cât de periculoasă poate deveni o astfel de fugă disperată de poliție.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.