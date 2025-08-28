Programul, care va fi implementat în 2025, are un buget total de 2 milioane de lei. Acesta oferă un ajutor financiar de până la 20.000 de lei pentru fiecare beneficiar, sub forma a două vouchere: 5.000 lei pentru tratament medicamentos și 15.000 lei pentru procedura FIV.

Criterii de eligibilitate pentru programul „FIV pentru Sectorul 2”

Pentru a beneficia de acest program, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

Domiciliu stabil în Sectorul 2 de cel puțin trei ani

Calitatea de asigurat în sistemul de sănătate din România

Venit maxim net de 5.500 lei/persoană

Fără datorii la bugetul local al Sectorului 2

Vârsta femeii între 20 și 45 de ani

Conform sursei citate, programul este deschis pentru maximum 100 de persoane în 2025. Înscrierea se face prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Inițiative similare la nivel municipal

Infertilitatea este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca o boală a sistemului reproducător. În România, aceasta afectează peste 17% dintre cupluri, conform unui studiu din 2023 menționat în proiectul de hotărâre. Aproximativ 30-40% dintre persoanele afectate dezvoltă anxietate sau depresie.

Primăria Municipiului București (PMB) a adoptat recent un program similar. PMB acordă câte 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro, în cadrul proiectului „FIV 3 – O șansă pentru cuplurile infertile”.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Acest proiect municipal are un buget total de 30 milioane de lei, împărțit egal între anii 2025 și 2026, vizând să sprijine 2.000 de beneficiari în total.

Importanța programelor FIV

Aceste inițiative reflectă o recunoaștere crescândă a provocărilor cu care se confruntă cuplurile infertile și femeile singure care doresc să devină părinți. Prin oferirea de sprijin financiar, autoritățile locale și municipale încearcă să reducă barierele economice în accesarea tratamentelor de fertilitate.

Programele FIV pot avea un impact semnificativ asupra ratei natalității și asupra bunăstării psihologice a persoanelor care se confruntă cu infertilitatea. Ele oferă o șansă reală celor care altfel nu ar putea accesa aceste tratamente costisitoare.

În ce constă fertilizarea in vitro

Fertilizarea in vitro (FIV) este o tehnică medicală de reproducere asistată care ajută cuplurile care întâmpină dificultăți în a concepe un copil pe cale naturală.

Procesul constă în fertilizarea ovulului femeii cu spermatozoidul bărbatului, însă această fecundare are loc în afara corpului, într-un laborator specializat.

Procedura FIV cuprinde mai multe etape bine definite:

Stimularea ovariană – Femeia primește tratamente hormonale pentru a stimula ovarele să producă mai multe ovule mature, pentru a crește șansele de succes. Prelevarea ovulelor – Ovulele mature sunt extrase printr-o procedură minim invazivă, numită puncție ovariană, care se face sub anestezie. Fertilizarea ovulelor – Ovulele extrase sunt puse în contact, în laborator, cu spermatozoizii partenerului sau donatorului. Fertilizarea poate fi realizată clasic sau prin injectarea directă a unui spermatozoid în ovul (tehnica ICSI). Cultura embrionară – Ovulele fertilizate (embrionii) sunt cultivate în laborator câteva zile, până la stadiul potrivit pentru transfer. Transferul embrionar – Unul sau mai mulți embrioni sunt introduși în uterul femeii, printr-o procedură simplă și nedureroasă.

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

După transfer, este necesară o perioadă de așteptare de aproximativ două săptămâni până la testul de sarcină pentru a stabili dacă procedura a avut succes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE