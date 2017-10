Andra, despre al treilea copil: e dorit, dar nu e în plan! Îndrăgita vedetă ne-a mărturisit că vrea un frățior sau o surioară pentru David și Eva, dar nu acum. Deocamdată, își vede de carieră, iar în timpul liber, e mamă și gospodină cu normă întreagă. În plus, nu uită să facă gesturi romantice, care să mențină pasiunea în relația ei de peste 12 ani cu Cătălin Măruță.



Libertatea: Concerte, repetiții, fimări pentru emisiuni… Ocupată, cum ești, cât de des apuci să gătești pentru Cătălin și cei mici?

Andra: Ne ajută mama, ne vizitează des și ne gătește. Totuși, și noi facem asta uneori, după cum avem timp, și eu, și Cătălin, dar și bona noastră, Rona. De la ea am învățat să facem preparate în stil asiatic. Orez, pește sau fructe de mare nu găseai în meniul nostru prea des, înainte să vedem la ea cum să le gătim și să le condimentăm. Eu mai pregătesc și chec sau brioșe, orice rețetă de pandișpan simplu. Mă relaxează și îmi place când mirosul umple întreaga casa.

De zilele lor de naștere, îți asumi sarcina de a le face ceva special? Sau de sărbători?

Sărbătorile nu mai înseamnă zile întregi petrecute în bucătărie, împachetând sarmale și frământând cozonaci. Mamele noastre au prins vremuri când mâncarea bună se făcea numai acasă și sunt experte în multe rețete. Noi doar ne bucurăm de ce iese din mâinile lor și, la o adică, ne comandăm cozonaci sau alte preparate.

Ce ai învățat să faci de la mama ta și, poate, de la bunica?

Din fericire, nici una nu mi-a insuflat ideea că trebuie să-i servesc pe cei pe care îi iubesc, ci mi-au spus și mi-au arătat că e important să ai relații echilibrate, în care să te simți împlinit. Nu prea am stat în bucătărie să iau lecții de la ele, mergeam la școală sau cântam.

Se întâmplă să cauți pe net sfaturi, să încerci să perfecționezi o rețetă pe care o adoră ai tăi?

Am învățat câteva trucuri de la bona mea, cum spuneam, dar, în general, prefer să îi las pe cei mai talentați să se ocupe de asta.

Ce părere ai despre veganism, raw-veganism și toate celelalte curente din alimentație?

Nu am încercat să mă abțin de la anumite alimente, pentru că nu am avut probleme de sănătate și, în general, mă simt bine. Mănânc echilibrat și când vreau să mai slăbesc, evit să mănânc la ore târzii. Cine alege o dietă sau un anumit stil de viață o face din motive proprii sau poate după ce un medic îi recomandă asta. Eu nu simt nevoie să fac o schimbare.

Andra, despre al treilea copil: deocamdată, nu are timp! «Am zile mai pline, uneori plec din oraș pentru filmări»

Care-i secretul ca să te poți împărți între carieră și familie?

Toți ne împărțim între muncă și timp liber, între profesie și hobby-uri. Indiferent ce profesie ai avea, dacă ai sau nu copii, încerci să îți umpli ziua cât mai eficient, iar seara să te simți împlinit. Am zile mai pline, uneori plec din oraș pentru filmări, alteori stau acasă și mă revanșez față de copii. Cu Cătălin se întâmplă să nu mă văd deloc una, doua zile și apoi să plecăm un weekend undeva doar noi doi. Toți cititorii care muncesc mult cred că înțeleg ce spun, viața nu e o lună de miere fără sfârșit.

Au început filmările la “Românii au talent”. Este asta cea mai grea perioadă pentru tine? Obișnuiești să mai tai din timpul alocat studioului sau din numărul concertelor?

Am intrat în al optulea sezon, sunt foarte mândră de faptul că fac parte din această echipă! Preselecțiile au loc în weekenduri, când eu am concerte și, deci, ai putea spune că reduc numărul lor, dar nu mult, este cam un weekend pe lună și uneori am concert după filmări. Nu este cea mai aglomerată perioadă pentru mine. Cea mai solicitantă pentru mine, până acum, a fost pregătirea concertului de la Sala Palatului. Îmi imaginez că așa va fi și la următorul spectacol.

N-ați exclus, nici tu, nici Cătălin, al treilea copil… Și cum David și Eva au fost amândoi “jurați” la “Românii au talent”, e posibil să te vedem cu burtică și în noul sezon? Sau să mai așteptăm puțin?

Nu avem încă în plan următorul copil, chiar dacă ni-l dorim.

Ce ne mai pregătești toamna asta și la iarnă?

De Crăciun voi susține un concert caritabil special, despre care veți afla mai multe în curând, iar în primăvară ne vom vedea din nou la Sala Palatului. Sper să devină o tradiție asta și fiecare concert să îl depășească pe cel precedent. Eu sunt pregătită deja să dau tot ce am mai bun pe scenă!

