Aura Urziceanu nu a vrut să susțină un concert comercial, ci a ales o sală mică, dar de o importanță culturală deosebită: cea a Muzeului Național de Artă al României. Acolo va cânta pe 21 noiembrie și nu e o surpriză că biletele s-au vândut în a prima zi de la punerea în vânzare, spectacolul fiind sold-out din prima seară a acestei săptămâni!

Un rol important în revenirea artistei de legendă a jazzului și muzicii ușoare românești îl are Ionel Tudor, dirijorul Big Bandului Radio, cea mai veche orchestră de acompaniament, care a luat ființă în 1949 și alături de care artista a susținut sute de spectacole.

Aura Urziceanu cântă în România, după ce a anunțat că renunță la cetățenie. Concert sold-out la Muzeul de Artă

Aura Urziceanu sau Aura Rully, cum se numește după căsătoria cu percuționistul canadian Ron Rully, a lansat inegalabile melodii de muzică ușoară – Crez', Dor de viață' ori Septembrie' (cu Aurelian Andreescu) – și s-a lansat la nivel internațional după ce a descoperit-o legendarul Duke Ellington, alături de care a cântat în 1972, la Carnegie Hall din New York.

Fiul său, Elia, cântă cu o trupă britanică

În 1977, Aura a inițiat, alături de Ron Rully Sextet, formația soțului său, seria de concerte Sound of Toronto Jazz', în care au cântat cei mai mari muzicieni ai lumii. La acea vreme, artista concerta periodic acasă, în România, țară pe care a renegat-o însă după ce a încercat să se repatrieze (anii 2000), dezamăgită de multe cunoștințe, dar și de autorități. Păcat că, în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezămagirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți, românii nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă!, spunea Aura Urziceanu în urmă cu câțiva ani, într-o scrisoare deschisă, despre motivele care au împins-o să se gândească să renunțe la cetățenia română.

Cântăreața va împlini în decembrie 72 de ani și are un băiat care-i calcă pe urme, Elia Rully, care cântă cu trupa britanică de muzică electronică The Low Tears.

