Solistul trupei Voltaj e foarte dedicat familiei, chiar dacă petrece mult timp și pe scenă. Călin Goia s-a implicat în creșterea celor trei copii ai săi încă de când aceștia s-au născut.

Artistul petrece mult timp pe scenă, este solicitat la concerte și, în plus, are și o mică afacere. Mai precis o cafenea în centrul Capitalei.

Cu toate acestea, tot timpul familia a fost pe primul loc. Călin Goia s-a implicat în creșterea celor trei copii și este tare mândru că acestora le place muzica.

”Cu siguranță, toți au ureche muzicală. Petru, care are 11 ani și Tudor fac chitară, respectiv tobe. Cea mică, de un an și opt luni, cântă mai mult decât o făceau băieții la vârsta ei. Le place muzica. Nu știu dacă vor vrea să urmeze drumul ăsta, dar eu o să-i sprijin. Le-am zis doar atât, încercați să vă găsiți o pasiune și să vă dedicați ei. Sunt foarte implicat. Am fost din primele zile, fie că a fost vorba de schimbat de scutece, de lecții, de glume și filme sau alte lucruri. Am fost și-mi doresc să fiu prezent în viața lor. De când au apărut ei, prioritățile s-au schimbat puțin, pe primul loc este familia”, a declarat artistul pentru Libertatea.