Unul dintre cel mai mari actori și cascadori ai cinematografiei românești, Adrian Pavlovschi așteaptă avizul doctorilor pentru o dificilă intervenție chirurgicală. Veteranul cascador ce a apărut în toate filme istorice românești a fost operat de un anevrism cerebral, așteaptă ca doctorii să cadă de acord dacă-l vor opera din nou, de acestă dată la plămâni. În acest moment se află la terapie intensivă.



Situația actorului (61 ani) este una dificilă, medicii și doctorii anesteziști nu au căzut de acord asupra procedurii intervenției, urmând ca acest lucru să se decidă urgent, de o comisie medicală de la Spitalul Bagdasar Arsenie. Pavlovschi e unul dintre creatorii școlii de cascadori din România, sub aripa lui Sergiu Nicolaescu (cel care i-a dat pe mână cele mai dificile scene din peliculele sale, amintim memorabilul film ”Mihai Viteazu” pe care l-a întruchipat pe marele voievod în scenele de luptă din reconstituirea Bătăliei de la Călugăreni) dar și dublură a marelui Florin Piersic în peliculele cu Mărgelatu’. Scenele memorabile pe care spectaculosul Pavlovschi le-a realizat au lăsat însă urme. Inițial, actorul român ce a fost adversar al lui Jean Claude van Damme, Steven Seagal ori Nicholas Cage trebuia să fie operat luni, dar fiind vorba despre o intervenție chirurgicală extrem de grea, decizia urmează să fie luată de o comisie.

Actorul și veteranul cascador Adrian Pavlovschi trece prin momente crunte. Medicii nu cad de acord asupra unei operații la unul din plămâni

Zilele trecute, mai mulți actori români au făcut apel la opinia publică pentru a dona sânge pentru Adrian Pavlovschi,

Actorul ce s-a ocupat de pregătirea a generații de cascadori, Adrian Pavloschi, a întâmpinat în ultima perioadă o serie de probleme și în familie.

În 200 de filme Pavlovschi a fost Mihai Viteazu, Margelatu și s-a bătut cu Jean Claude van Damme, Steven Seagal ori Nicholas Cage

Pavloschi este unul din membri fondatori ai Asociației cultural-artistice ”Vulturii Carpaților”, alături de crema cascadorilor profesioniști români, de asemenea actori de prestigiu, amintim Maia Morgernstern, Claudiu Bleonț, Flaviu Crișan, Mirela Klein ori Georgiana Neselan

”The Prophecy”, ”Case of Evil/ Tânărul Sherlock Holmes”, ”Diplomatic Siege”, ”The Necessary Death of Charlie Countryman”, ”Windfall” sunt doar câteva producții internaționale în care a a jucat Adrian Pavlovschi.

Colegi ai actorului ( FOTO stânga) ne-au declarat că starea sa psihică este una bună înaintea operației și că mulți prieteni ai săi l-au vizitat și i-au dus toate cele necesare confortului în spital.

