„Ilinca e o femeie extraordinară. Nu am avut nicio intenție să ne ascundem, acum ne aflăm la începutul relației și ne dorim să se întâmple ceva frumos în viața noastră”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Wowbiz.ro.

Ilinca Obadescu radiază de fericire atunci cand vorbeste despre iubitul ei. „Este un inceput frumos. Suntem in perioada in care ne cunoastem, ne apropiem. Cred ca relatiile adevarate de iubire se traiesc departe de ochii lumii, as vrea sa avem intimitatea pe care amandoi ne-o dorim”, a declarat prezentatoarea Stirilor Kanal D.

Citește și

Raport de activitate Kovesi la DNA: 37 de demnitari, condamnaţi definitiv în perioada mai 2013 – 2018