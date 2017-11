Moartea Stelei Popescu a îndurerat o țară întreagă. După ce echipajul de la SMURD a ajuns la casa vedetei, au ieșit la iveală amănunte incredibile.

Apreciata actriță Stela Popescu a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, iar moartea sa a șocat o țară întreagă. Artista a fost găsită decedată în holul casei sale din Capitală.

După ce s-a aflat despre decesul Stelei Popescu, a cărei viață a fost una demnă de un film, în casa acesteia au fosst observate amănunte cutremurătoare.

Astfel, plapuma de pe patul din dormitorul marii vedete era neatinsă, iar televizorul era aprins. Mai mult, Stela Popescu era îmbrăcată în faine de casă.

Stela Popescu s-a născut într-o familie de învățători modești, iar prima amintire pe care o are bine întipărită în memorie este invadarea Basarabiei de către armata rusă. Atunci, în 1940, tatăl ei considerat intelectual, deci dușman de clasă, este deportat în Siberia, iar mama se refugiază, împreună cu fiica în România, la Brașov. În 1953, susține examenul de admitere la facultate și este repartizată la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki“, la care renunță după un an și jumătate când intră în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956 este admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar în paralel continuă să susțină spectacole de teatru.

La sfârșitul facultății, este repartizată la Teatrul din Brașov, acolo unde ajunge să susțină 400 de spectacole pe an. Din 1963 până in 1969 joacă la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. În 1969, Stela părăsește Revista și se angajează la Teatrul de Comedie, ceea ce nu o impiedică să continue colaborarea cu Radiodifuziunea Română (pe atunci Radioteleviziunea) din 1963 până în prezent. În paralel, susține și o colaborare cu Revista Românească, sub condeiul lui Mihai Maximilian, cu care avea să se căsătorească în 1969, la puțin timp după divorțul de Dan Puican.