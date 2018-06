Simply Red, Chris de Burgh, Schiller, Sandra, Chris Norman, Modern Talking, Richard Clayderman, Rednex, Francesco Napoli, Maritza, BZN, George Backer, No Mercy, Oscar Benton, Glenn Miller Orchestra, ori marele chitarist Yngwie Malmsteen sunt câteva din marile nume pe care Christian le-a adus în țara sa natală, în concerte memorabile.

Stabilit la Munchen din 1984, împreună cu familia sa, prin celebrul program al statului comunist în care sașii și șvabii au fost vânduți Germaniei Federale, Christian își aduce aminte de primul eveniment pe care l-a organizat la sala de evenimente a școlii sale din Gârbova, Alba, pe când avea doar 13 ani.

”Am participat și eu ca parte din ansamblul de dans etnic săsesc iar, în recital, a fost prietenul meu de-o viață, solistul Ricky Dandel. De atunci am tot strâns experiență și încă strâng, chiar și după aproape 500 de evenimente pe care le-am organizat ori am contribuit cu artiști internaționali pe care îi reprezint exclusiv în România, loc unde activez profesional din anii ‘90”, ne spune Christian Raetscher. Povestea sa profesională își are rădăcinile la începutul anilor ’90 când Christian a pariat pe succesul artiștilor din perioada de aur a muzicii, anii ‘70-’80.

”Am crezut întotdeuna în muzica asta. Primele contacte în showbiz-ul german le-am avut în anii facultății, perioadă când am primit mai multe roluri în producții de televiziune germane și cinematografice. Am devenit colaborator al mai multor agenții artistice și de casting germane iar prima trupă pe care am adus-o în România, în anii după Revoluție a fost Saragossa Band, pe care i-am cunoscut în Munchen, oraș unde locuiesc”, continuă cel a cărui agenție se ocupă cu licențierea și booking-ul exclusiv pe teritoriul României a multor mari artiști, de asemenea cu sprijinirea cetățenilor germani de a deschide și menține un bussines în țara noastră.

”Cadouri și aprecieri din partea vedetelor cu care lucrez? As putea spune că mă bucur teribil când sunt sunat de reprezentanții acestora, să-mi dau cu părerea dacă au sau nu suprize cu alți contractori ce-i invită să cânte în România. Mă onorează, am devenit un fel de garant pentru acestă piață muzicală”, adaugă Christian Raetscher, unul din românii luați în seamă de bizz-ul adevărat și care anul acesta îi va aduce în fața publicului român, la Sala Palatului, pe celebrii Nigel Kennedy și Al Di Meola.

