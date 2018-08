Un concert al artistului Gheorghe Gheorghiu ce a avut loc în weekend pe plaja păstorită de el din stațiunea Venus, s-a transformat într-o ședință de înviorare colectivă, cu participarea a zeci de doamne și domnișoare care și-au făcut antrenamentul pe muzica sa.

Minirecitalul artistului ce a lansat în urmă cu un sfert de secol marele succes „Unde dragoste nu e, nimic nu e”, a fost animat de cel mai cunoscut antrenor de zumba, Cristi Pietricică. Pe indicațiile sale coregrafice, întreaga audiență feminine prezentă pe plajă s-a mișcat în sincron, transformând apariția concertistică într-un spectacol inedit.

Concertul lui Gheorghe Gheorghiu a devenit ședință de gimnastică

Desi locuiește în Las Vegas, Statele Unite, Gheorghe Gheorghiu rămâne poate primul 'turist' cantonat pe litoralul românesc an de an, din luna iunie și stă până-n septembrie, uneori octombrie. Are motive temeinice să rămână conectat de țara unde a cunoscut afirmarea. Anual zeci de prieteni îl vizitează pe plaja sa preferată din Venus, tot acolo are propria scenă instalată, special pentru el, confort ce-l face invidiat în branșa artistică.

CITESTE SI:

FOTO / Cum au fost surprinși Liviu Dragnea și Irina Tănase la nunta lui Dragnea Jr.