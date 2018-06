Cămărășan, un profesionist care nu a fost asociat niciodată cu vreun scandal, s-a hotărât să pună capăt dezinformării create de Paul Ciuci, amintindu-i acestuia de momentul în care l-a primit în grup. “Domnule Paul Ciuci, v-am luat în formație în octombrie 1981, ați părăsit trupa de mai multe ori, ca acum să spuneți că aveți 41 de ani de Compact. În cei mai importanți 20 de ani, ați cântat doar 9 ani. Așa că fii bărbat și plătește cei 6,664 lei despăgubiri, că ai pierdut definitiv procesul în care ai încercat mișelește să ne privezi de numele Compact”, declară Costi Cămărășan.

Scos din pepeni de declarațiile lui Paul Ciuci, Cămărășan s-a hotărât pentru prima oară să spună adevărul despre contribuția celui ce-și zice Compact și care i-a înlăturat pe toți foștii colegi care au contribuit la renumele formației.

Costi Cămărășan, fondatorul Compact, atac dur la Paul Ciuci: “41 de ani de Compact? În primii 20 de ani, ai cântat doar 9”

“Paul Ciuci, ați putea, în mod civilizat, să cereți public scuze foștilor dumneavoastră colegi din Compact pentru rătăcirea de care ați dat dovadă 30 de ani. Dar să trecem la lecția de istorie. Formația Compact a debutat oficial în 1978, la Sala Polivalentă din București. De atunci până în 1988, cât am fost lider al grupului, am susținut circa 2.000 de concerte, majoritatea cu echipament tehnic construit de mine, de la amplificatoare până la instalațiile de sonorizare, care nu au costat nimic trupa. Deci, aveam o independență economică și managerială fără de care am fi dispărut de mult și nu am fi avut geniala ocazie de a te lua în Compact. Să numărăm cei 41 de ani ai tăi de Compact… Ai activat prima dată timp de șapte ani, până în 1988, apoi, împreună cu mine, la Compact C, încă un an, căci te-ai retras în vederea plecării în SUA. În 1991 ai revenit șifonat – când treci de la statutul de VIP la roaba cu șpan de la strunguri te trezești! Totuși, am reluat activitatea la Compact C încă un an, după care, fără să spui nimic, ai plecat cu grupul Sfinx, alături de care ai cântat 5 ani, până în 1996. Deci, 9 ani în total și mai spui că tu ești Compactul, te prezinți și membru fondator! În concluzie, minciuna are picioare scurte”, dă din casă Costi Cămărășan, care îl acuză pe Paul Ciuci de destrămarea vechii echipe.

“Te întreb, după atâția ani, de ce i-ai manipulat pe foștii membri, pe fondul plecării tale în Statele Unite? Ca urmare, ai spart vechea trupă Compact. De ce ai lansat zvonul că m-am retras din activitatea formației pentru că s-a născut cel de-al doilea copil al meu și de ce ai modificat contractul semnat de mine în calitate de lider Compact cu Electrecord?”, cere socoteală cel care a readus pe scenele țării o parte importantă a trupei din cea mai bună perioadă a sa, sub numele de Compact B, alături de Adrian Ordean, Leluț Vasilescu, Leo Iorga și Adrian “Coco” Tinca.

“La aflarea sentinței definitive favorabile mie și lui Adrian Ordean, fiica mea, Alina, care a crescut odată cu Compact, a izbucnit într-un plâns de ușurare care m-a făcut și pe mine să plâng. Atunci am realizat împlicațiile emoționate trăite de cei din familia mea alături de mine și de formație”, justifică fondatorul trupei nevoia de a apăra istoria Compact, pe care încearcă să și-o însușească Paul Ciuci.

