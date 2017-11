Prezentatoarea de televiziune și-a arătat la TV casa în care locuiește și pentru care plătește chirie.

De curând, prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir s-a mutat în casă nouă, împreună cu fiica sa adoptată, Maia.

Teo Trandafir, care a slăbit spectaculos în ultima perioadă de timp, nu are o locuință proprietate personală, ci stă cu chirie.

În cadrul unui reportaj difuzat de postul de televiziune Kanal D, Teo Trandafir și-a deschis ușa casei și și-a arătat locuința. Aceasta este foarte cochetă și foarte primitoare, decorată modern și cu mult bun gust.

„A fost prima și ultima casă pe care am văzut-o. Am văzut-o, am contactat proprietarul și am luat-o. Aici trăim. Nu vreau să miroasă a ceapă în casă, așa că nu prea mai gătesc. Noi nu prea ieșim din casă”, a declarat Teo Trandafir.

„Mi-a plăcut foarte mult. E o casă primitoare. Cel mai mult îmi place pizza fără blat pe care o gătește mama. Dimineața nu pot să mănânc.

Cel mai mult îmi place să vorbesc cu mama. Nu am putut să țin secrete față de ea”, a spus Maia, fiica înfiată a vedetei de televiziune.