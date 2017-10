Cum arată casa Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Și-au ridicat o vilă imensă | FOTO

Prezentatoarea de televiziune a făcut publice câteva imagini cu vila pe care a contruit-o împreună cu actualul ei partener de viață, muzicianul Tavi Clonda.

Vedeta de televiziune Gabriela Cristea formează o familie fericită împreună cu muzicianul Tavi Clonda. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în luna septembrie a acestui an.

În urmă cu 3 ani, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, care se ocupă împreună de creșterea fiicei lor, Victoria, și-au cumpărat un teren în Corbeanca, acolo unde și-au construit o vilă ca un adevătrat palat, după cum se poate vedea și din câteva imagini pe care prezentatoarea de televiziune le-a făcut publice pe o rețea de socializare. Chiar dacă vila nu este complet gata și mai sunt încă lucruri de făcut la ea, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt foarte mândri de cuibușorul lor, dar și de toate realizările pe care le-au avut împreună.

„Să sădești un pom, să construiești o casă și să crești un suflețel de om. Toate le-am împlinit împreună și de toate vreau să ne bucurăm împreuna de acum înainte. #happyfamily #bellavictoriamargot Tavi Clonda #victorienii”, s-a lăudat Gabriela Cristea.

„E casa visurilor noastre”

Casa va fi una cât se poate de spațioasă, asta și pentru că Tavi se teme de spațiile închise. Are vreo cinci camere și un colț de liniște și relaxare. Tavi Clonda și-a amenajat un studio, o sală de repetiție și o sală de sport, dar și un loc de spa, o sală cu biliard, masă de ping-pong și o terasă mare, unde cei doi soți să-și bea cafeaua. Pe lângă dormitorul fetiței, a mai fost prevăzută încă o cameră, pentru încă un bebeluș, semn că muzicianul și vedeta de televiziune au planuri în ceea ce privește mărirea familiei.

”E casa visurilor noastre. Noi am desenat-o. Inițial, am vrut să facem una mai mică. Fără însă să ne dăm seama ce implică din punct de vedere financiar tot ce am visat.. ne-am așezat la masă și ne-am întrebat ce-și dorește fiecare și ce vom avea extra. Practic, ne-am satisfăcut toate dorințele”, declara Gabriela Cristea în exclusivitate pentru Libertatea.