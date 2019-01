Tatăl lui Alex a murit în urmă cu doar câteva luni, pe 30 august, de Sfântul Alexandru, și a fost înmormântat chiar de ziua de naștere a concurentului din echipa albastră.

„În urmă cu câteva luni mi-am pierdut tatăl. Părinții mei au divorțat când eu aveam 2-3 ani, am crescut cu mama, mătușa și bunica. Degeaba a încercat mama să îi țină locul tatălui meu. A fost o durere foarte mare! Știu că mă privește de sus și are încredere în mine. Am vrut să ajung la Exatlon și pentru tata!”, a declarat Războinicul Alex Stoica la Kanal D. După ce i-a aflat toată povestea, Giani l-a încurajat și l-a strând în brațe.

Surpriză pentru concurenții de la Exatlon, care în ediția de sâmbtă seara 26 ianuarie, au aflat cine sunt cei doi bărbați mascați, prezenți în Republica Dominicană. Faimoșii și Războinicii au aflat că e vorba despre Vladimir Drăghia și Giani Kiriță, însă nu știau ce echipe vor pregăti fiecare dintre ei. În cele din urmă, Cosmin Cernat le-a dezvăluit celor prezenți cum se vor desfășura lucrurile de acum înainte.

