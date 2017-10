Elena Lasconi vrea să fie Oprah de România! N-ai fi bănuit, probabil, după ce-a dovedit că are o fire aventuroasă, participând la “Fort Boyard”, la “Ferma vedetelor” sau făcându-și curaj să meargă în junglă, la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, dar visul ei, dorința ei cea mai mare este propria emisiune cu și despre oameni cu povești de viață unice, emoționante. Asta ne-a mărturisit vedeta PRO TV.

Libertatea: Ai fost la “MasterChef” – de unde ai și plecat cu trofeul!, la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, la “Ferma vedetelor”, la “Fort Boyard”… La ce altă emisiune ai vrea să participi?

Elena Lasconi: Am participat la mai multe emisiuni decât cele enumerate. Îmi plac provocările și cred că felul în care le abordezi și le faci față te maturizează, te dezvoltă mental și spiritual. Viața ne oferă multe încercări care nu sunt împachetate în formate de televiziune, iar felul în care le faci față se cuantifică prin reacția celor din jurul tău și prin ce simți cu adevărat în inima ta.

Ce fel de emisiune ți-ar plăcea să prezinți?

Mi-ar plăcea să realizez o emisiune cu și despre oameni. Cu povești de viață. Asta îmi place. Asta mă fascinează. Exemplu de format TV: Oprah.

Trăgând linie, despre care dintre emisiunile la care ai participat ai spune că a fost cea mai grea? Ai fost vreodată pe punctul de a renunța?

Nu vreau să credeți că mă umflu în pene, dar chiar nu m-am gândit niciodată sa renunț. De când mă știu funcționez în felul ăsta. Dacă intru într-o competiție, am un singur gând: sa câștig. Nu mă încarc cu gânduri negative și nu îmi place nici măcar să-i aud pe cei din jurul meu că “trebuie sa înveți să pierzi”. Mi se pare o prostie. Asta înseamnă că te pregătești mai degrabă de eșec. A fost greu în fiecare emisiune la care am participat.

În junglă a fost o experiență extremă, foamea a fost greu de îndurat, iar proba cu furnicile a fost mai mult decât cumplită. Nu știam ca sunt alergică la ceva, însă acolo am aflat că furnicile africane grase și negre nu sunt prietenele mele. La fermă, după proba pe care am avut-o cu Maria (cea cu frânghia), am ajuns amândouă în ambulanță. Iar seara am ajuns la spital. Îmi amorțiseră mușchii de la un picior, dar am trecut și peste asta. La MasterChef a fost însă cel mai greu. Pentru că era vorba de marea mea pasiune, gătitul. Pe tot parcursul concursului am trecut prin toate stările. Nu a fost doar emoția probelor și asta nu s-a văzut la televizor. Am retrăit toate momentele din viața mea legate de gătit. Când am început sa fac asta la șase ani, de nevoie, când nu aveam mai nimic în frigider, iar portofelul era gol și când a trebuit sa încropesc ceva, când vedeam bucuria din ochii fiicei mele după ce mânca tortul cu ciocolată și vișine, când am descoperit finețurile, bucătăria franțuzească și mai ales îmi veneau în minte fețele sutelor de gospodine de la care am adunat peste 2000 de rețete. Cum îmi spuneau tot felul de secrete pe care nu le aveau așternute pe hârtie. Pe astea le furi sau le împărtășești doar celor foarte apropiați. A fost atât de faină toată radiografia asta din capul și sufletul meu sau mai degrabă RMN-UL experiențelor mele culinare, încât nu am cuvinte sa descriu starea reală.

După trofeul “MasterChef”, au primit propuneri din zona culinară? Te-ai gândit vreodată la o afacere în domeniu?

Cred că aș câștiga mulți bani dacă m-aș apuca de business, însă nu cred că mi-ar da aceeași satisfacție. Am avut câteva colaborări. Am selectat ofertele. Nu am nici o problemă să promovez un produs în care cred și pe care îl folosesc.

Aproape în fiecare emisiune, unele dintre celelalte vedete au spus despre tine că ești dificilă… De ce?

Oamenii sunt diferiți. Iar eu sunt directă. Nu mă scarpin până să îmi spun părerea despre ceva ce nu mi se pare corect. Atunci când văd o nedreptate sau când mi se servește ipocrizia unora care vor doar să câștige popularitate pentru că apar la TV, spun direct, fără perdea ceea ce gândesc și îmi asum asta. Dacă vorbele de ocară îmi sunt adresate indirect (doar atunci când sunt intervievați, nu față în față) de unii care nici nu încearcă să-i cunoască pe cei cu care participă în concurs pentru că e mai important să iasă în evidență oricum și prin orice mijloace, asta nu mă deranjează. Toate răutățile pe care le-ați văzut la un moment dat la televizor au fost demontate de viața însăși. Nu pentru că am încercat eu să fac ceva, ci pur și simplu viața ne-a strâns din nou împreună, iar relația dintre noi este OK. Eu mă consider o persoană deschisă să învețe mereu ceva nou, îmi plac oamenii, ador să lucrez în echipă, sa descopăr lucruri noi, sunt foarte harnică și am multă iubire de oferit. Nu sunt posedată de propria-mi persoană, însă știu că toate intențiile mele sunt bune, iar dacă uneori greșesc, nu încerc să acopăr asta. Îmi asum și vocalizez, îmi cer scuze și viața merge înainte. Funcționez pe principiul “să dorm noaptea cu cămașa fericitului pe mine” sau, cum îmi spunea bunica, “să nu port supărare pe nimeni când asfințește soarele”.

