Pe Cristi Borcea și cel care îl va conduce la altar, Marius Vizer, îi leagă nu doar o prietenie, ci și un trecut în care aceștia s-au zbătut pentru a face rost de bani și pentru a-și asigura o viață cât mai bună. Cristi Borcea a făcut primii bani din afaceri cu bulii, după care s-a dezvoltat pe mult mai multe planuri.

De altfel, întrebat într-un interviu dacă era adevărat că se spunea că ar fi câștigat 100.000 de lei pe zi din bișnița cu butelii, Cristi Borcea a răspuns clar: „Da”.

„Afacerea cu butelii. Am vândut-o cu 26 de milioane de euro și am cumpărat-o, după trei ani, cu 3 milioane”, mărturisea Cristi Borcea când a fost întrebat despre cea mai profitabilă afacere a lui.

Nașul lui Cristi Borcea, Marius Vizer, care este președintele Federației Internaționale de Judo, a făcut primii săi bani din afaceri cu banane și portocale.

În septembrie 1988, Marius Vizer a plecat din țară.

„Eram antrenor. M-am stabilit în Ungaria și Austria. După ’90 am început să import în Austria legume și fructe din România. Am adus sute de vagoane de mere industriale. În schimb, în România exportam vagoane de banane și portocale. Apoi am organizat, în colaborare cu TVR, concursul Telebingo, până când Loteria a interzis jocul”, dezvăluia Marius Vizer într-un interviu pentru cancan.ro.

Nunta Valentinei Pelinel cu Cristi Borcea va avea loc în Ungaria duminică, 30 septembrie. Nașii mirilor sunt Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și soția acestuia, irina Nicolae, fostă componentă a trupei de fete ASIA. Petrecerea va avea loc la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Budapesta, Gundel.

