EXCLUSIV/Decizie surprizătoare luată de fiica “Regelui mezelurilor” la 3 ani de la căsătorie. Andra Timiș: “Nu mă regăseam ca doamna Luhan!”

Andra Timiș și fostul europarlamentar Petru Luhan formează o familie cu acte încă din vara lui 2014. De 2 ani sunt părinți de fată, iar de ceva vreme fiica patronului de la Cris-Tim a decis să facă o schimbare – surprinzătoare ce-i drept, chiar și pentru prietenii lor – în ceea ce privește numele dobândit după căsătorie.

Fiica lui Radu Timiș susține că între ea și Petru Luhan nu ar exista probleme de natură conjugală, ci că pur și simplu a simțit nevoia să se delimiteze în mod oficial, pe o rețea de socializare, de numele soțului. Deși pare o schimbare banală la prima vedere, gestul ei a trezit suspiciuni chiar și în rândul prietenilor. Îngrijorați de o iminentă despărțire a cuplului, aceștia l-au interogat, se pare, pe fostul europarlamentar.

“Întotdeauna mie mi-a părut rău că am luat și numele de Luhan, pentru simplul fapt că îmi place foarte mult numele meu, mă reprezintă, așa mă simt. Când mă strigi Luhan, parcă nu reacționez. Timiș este numele meu și va rămâne toată viața și așa am simțit. Nu, nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu așa am simțit. Nu divorțăm, nu. ( râde). L-am schimbat după ce mi-am dat seama că nu mă obișnuiesc cu numele de Luhan”, a fost explicația oferită, în exclusivitate, pentru Libertatea, de către fiica lui Radu Timiș, unul dintre cei mai bogați români.

Decizia Andrei nu i-a picat deloc bine lui Petru Luhan

Ciudat este că Andra Timiș nu și-a anunțat partenerul de viață asupra hotărârii luate, ci l-a pus în fața faptului împlinit. Practic, Petru Luhan a aflat de la prieteni ce îi pregătise consoarta.

“Nu a fost foarte încântat. El nu a aflat decât de curând, și-a dat seama, pentru că nu pot să zic că e foarte atent la lucrurile astea. Chiar i-au spus alte persoane: Băi, vezi că nevastă-ta e doar Timiș pe facebook, s-a întâmplat ceva? Și atunci zice:Dar ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu așa mă simt bine. Ăsta e numele care mă reprezintă. În buletin sunt ambele nume, da. Dar lumea îmi spunea doamna Luhan și eu nu mă regăseam ca doamna Luhan. Pentru mine Timiș este și va fi numele meu și al familiei mele, care mă reprezintă”, a declarat, pentru Libertatea, Andra Timiș.

Rămâne de văzut dacă într-adevăr fiica patronului de la Cris-Tim și Petru Luhan ascund anumite probleme sau delimitarea ei de numele soțului este pur și simplu o chestiune temporară.

Petrec sărbătorile la munte

Familia Timiș – Luhan se va aduna la munte de Revelion. De această dată, formula va fi completă, întrucât în mica escapadă va fi prezentă și fiica lor Rania, în vârstă de 2 ani. “Sărbătorile le petrecem la Poiana Brașov, e un hotel drăguț acolo și petrecem cu mai mulți prieteni. Luăm și bona și copilul, toată familia. Anul trecut nu am luat-o pe Rania, pentru că mi se părea că e foarte mică. Sunt o mamă foarte protectivă și mi se părea că e curent în hotel, că bate alizeul când se deschid două uși. La 3 luni a făcut bronșiolită, am avut de tras și am zis că o las să mai crească puțin. Acum a făcut 2 ani și petrecem cu alți prieteni care au fetițe, așa că vor fi numai fetițe acolo în hotel”, ne-a spus Andra Timiș.

