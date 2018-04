Elena Merișoreanu adoră bijuteriile din aur și le etalează cu eleganță de câte ori are ocazia. Cântăreața de muzică populară a fost nevoită să ia măsuri de urgență, după ce în urmă cu ceva vreme menajera a lăsat-o fără un sfert de kilogram de aur.

Elena Merișoreanu a mers pe încredere și a luat plasă. Vedeta a fost prădată de propria menajeră, care se pare că ar fi plecat cu o parte consistentă din tezaurul ei. Aceasta nu i-a trezit suspiciuni și cântăreața nu a bănuit nicio clipă că femeia care îi făcea curățenie în casă ar putea fi atrasă de podoabele ei. După episodul tragic care s-a petrecut în casa ei în urmă cu ceva vreme, Elena Merișoreanu nu s-a lecuit de menajere, dar a luat măsuri de urgență.

“A furat destul de mult, nu am recuperat nimic. Nu am renunțat, am alta menajeră. Mi-a dat-o fiică-mea cea mică. Ea are o menajeră extraordinară și vine o dată pe săptămână la mine. Nu mai bag pe oricine în casă. Bărbatul meu a zis: Te-ai lecuit! Am luat seif și le-am băgat pe toate acolo. E o tâmpenie să bagi pe cineva în dormitor și unde ai lucruri de valoare”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Merișoreanu.