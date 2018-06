Roxana Ciuhulescu își dorește să devină mamă, pentru a doua oară, pe 12 iulie, fix de ziua de naștere a soțului ei, Silviu Bulugioiu, considerând că băiețelul care le va completa familia ar fi cel mai frumos cadou pentru partenerul său de viață. Deși inițial se gândea ca unul din prenumele bebelușului să fie acela al tătălui său, ea s-a răzgândit rapid, motivul fiind unul întemeiat.

Părinții spirituali ai micuțului vor fi prieteni de familie. “Nașii sunt Simona și Gabriel Toncean, Gabriel Toncean este președintele Federației de Culturism și de Fitness, pe noi ne leagă o frumoasă prietenie și pe urmă o relație profesională, pentru că împreună am lucrat la foarte multe proiecte. Pentru mine, înainte de toate, Gabriel este un prieten bun”, ne-a spus Roxana Ciuhulescu.

A vizualizat că va avea doi copii

Roxana Ciuhulescu va naște în iulie al doilea copil, la o distanță de un deceniu față de primul copil, Ana Cleopatra. Surprinzător, dar femeia cu cele mai lungi picioare din România a știut dintotdeauna că va fi mamă de doi copii.

“Oricum întotdeauna așa am visat ca pe copiii mei să îi cheme Cezar și Cleopatra. Anul trecut am dat un interviu, cu mult înainte să rămân însărcinată și spuneam exact așa: eu întotdeauna așa m-am visat: că am o fetiță și la 10 ani vine și al doilea copil, un băiețel, nu vis de noapte, așa am vizualizat eu. Cred că la 3 săptămâni – o lună, când am rămas însărcinată, nu îmi venea să cred. Și am știut de atunci că va fi băiețel, pe cuvânt”, ne-a mărturist Roxana Ciuhulescu.

