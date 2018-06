Cât mai are Roxana Ciuhulescu până naște. Nu mai are voie să facă pic de sport

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a fost prezentă la emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

Vedeta a mărturisit că mai are două săptămâni până îl va aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al său. Roxana Ciuhulescu mai are un copil, o fată pe nume Ana Cleopatra, din mariajul anterior cu Mihai Ivănescu. Roxana Ciuhulescu va naște un băiețel. Vedeta este căsătorită cu Silviu Bulugioiu.

“Mai am două săptămâni până nasc. Două săptămâni și încă două-trei zile. deocamdată am luat 13 kilograme. de câteva zile nu mai fac sport, pentru că nu îmi mai dă voie doctorița. Cicatricea de la cezariana pe care deja o am s-a subțiat foarte tare și există riscul să pocnească și ca atare nu mai am voie să fac sport de niciun fel. Din cauza asta nici nu pot să dorm. Insomniile le pun și pe seama stresului, a grijilor înainte de naștere. E totul bine. Camera e aproape aranjată. Mai avem de pus la punct mici detalii”, a declarat Roxana Ciuhulescu.

“Am intrat pe ultima sută de metri, cresc emoțiile de la o zi la alta. Apare Cezar. Eu cred că sentimentele astea sunt firești pentru fiecare mămică sau viitoare mămică. A fost foarte diferită sarcina asta de prima. A fost mai grea și cred că și cei zece ani în plus s-au simțit. Silviu este foarte fericit, abia așteaptă. Va fi cu mine în sala de operație. Nu lipsește de la nicio ecografie. Sper să rezist până pe data de 12, să nasc chiar de ziua lui, ar fi un cadou foarte frumos. Sper ca sarcina să decurgă bine până la final”, a mai spus fosta prezentatoare de televiziune.

Citește și: RETROSPECTIVĂ/ Săptămâna haosului în politică. Punct culminant în războiul lui Dragnea cu Statul Paralel