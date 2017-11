Fosta jurată de la emisiunea MasterChef, Patrizia Paglieri, nu duce lipsă de oferte. Italianca a valorificat la maximum notorietatea căpătată în urma apariției la Pro TV.

Bruneta a decis anul trecut să facă o schimbare în ceea ce privește viața profesională. După ani buni în care a avut statutul de patroană a unui renumit restaurant din Capitală, Patrizia s-a hotărât să își delege asociatul și cu responsabilitățile ei. Cu toate că localul mergea bine, italianca și-a restabilit prioritățile profesionale. Iar decizia luată i-a adus venituri serioase.

“Eu am avut restaurant din ’98, mereu am lucrat în bucătărie. Din cauza foarte multor evenimente, pentru că lucrez pentru botezuri, nunți, fac meniuri în toată țara, am renunțat la restaurant. Este o activitate foarte frumoasă, dar trebuie să stai acolo, să meargă bine de dimineața până seara și nu mai aveam timp. Am renunțat la local, în urmă cu aproape un an, pe 17 decembrie 2016. Eram acționară și am vândut acțiunile, pentru că am mai avut un program în televiziune”, a declarat, pentru Libertatea, Patrizia Paglieri.