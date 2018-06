Laurențiu Reghecampf a slăbit 15 kilograme. “Am avut o perioadă mai grea. A murit tata, dar și mama Anei”

Laurențiu Reghecampf, în vârstă de 42 de ani, a dat jos 15 kilograme, după cum a mărturisit într-un interviu pentru gsp.ro.

Antrenorul de fotbal a afirmat că a slăbit cu ajutorul sportului, fără a ține însă vreo dietă specială.

“Prin disciplină. Nu mai mănânc mult, fac sport și mă simt bine. Am avut și o perioadă mai grea. A murit tata, dar și mama Anei. Nu am făcut nicio dietă, nimic special. Am tăiat doar anumite lucruri din alimentație. Am dat jos 15 kilograme.



Și-am ajuns de la 20 de minute de sport să fac antrenamente de două ore. Sunt cel mai bun. Îi bat pe toți”, a explicat Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul de fotbal a fost întrebat dacă soția sa, impresara Anamaria Prodan, îl influențează în vreu fel atunci când e vorba de alegerea unui jucător de fotbal.

“Familia mea va fi bine când eu sunt bine ca antrenor. Deci n-am cum să aleg așa. Eu gândesc profesional și nu mă interesează că un fotbalist este sau nu jucătorul Anei. Noi n-avem subiecte de genul ăsta în casă, ba mai mult, ne certăm pe subiectele astea. Eu de multe ori nu-i dau dreptate Anei și niciodată nu o să mă influnețeze în rău, ci doar în bine! Noi din punctul ăsta de vedere suntem foarte uniți și avem niște reguli foarte stricte”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

