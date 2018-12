Logan a ajuns la restaurantul din Parcul Herăstrău incognito, invitat de bunul său amic român, saxofonistul Flavius Teodosiu. Cei doi s-au cunoscut, reîntâlnit și împrietenit în Germania și Marea Britanie, pe vremea când muzicianul român, poreclit de străinii cu care a colaborat „Magic”, îi acompania pe regretatul Joe Cocker ori pe Michael Bolton, Gloria Gaynor, Chris de Burgh și Jennifer Rush.

Legendarul Johnny Logan a făcut show într-un restaurant bucureștean

Simplu client la început, Johnny Logan s-a ridicat de la masă, antrenat de muzica prietenului său, care e artistul „de casă” al localului. Irlandezul care a lansat marele succes „Hold me Now” a pus mâna pe microfon și l-a acompaniat pe Teodosiu, dând un spectacol de zile mari, gratis, pentru cei aflați în restaurant, clienți care nu-și imaginau că vor avea parte de așa un recital.

Bucureștiul nu îi este străin legendarului solist de 64 de ani. A mai venit aici, ca vedetă a spectacolului „The Best Pop Music in the World” (Sala Polivalentă, 2014) ori ca invitat în semifinala concursului de talete X Factor', de la Antena 1.

Flavius Teodosiu este unul dintre cel mai bine cotați saxofoniști din Europa și tatăl Lindei Teodosiu, solista care a cucerit publicul din Germania (țară unde s-a născut), în urma participării la „Germania caută un star” (a ajuns în finală din 30.000 de participanți). Linda a fost aleasă să cânte în deschiderea turneului european al lui Beyoncé.

