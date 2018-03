Liviu Vârciu și-a botezat fetița. Primele declarații ale artistului

Liviu Vârciu și-a botezat fetița, Anastasia, duminică, 18 martie 2018.

Eveniment mare pentru Liviu Vârciu, care a devenit tătic pentru a doua oară în luna septembrie a anului trecut. Artistul și actuala sa iubită, Anda Călin, și-au botezat fetița, Anastasia.

Liviu Vârciu mai are o fiică adolescentă dintr-o relație anterioară.

Liviu Vârciu a postat, pe contul său de pe o rețea de socializare, o imagine de la biserică, din timpul botezului. la postul de televiziune Antena Stars, Liviu Vârciu a făcut primele declarații după creștinarea fiicei sale.

“Puține emotii, deloc nu a plâns. A stat cuminte ca și familia, ca sa nu zic ca și taică-su, se aseamănă cu familia, asta a spus părintele că e singurul copil pe care l-au avut în biserica care a zâmbit. Am avut emoții, dar am trecut peste ele. Pe 19 mai va fi petrecerea de botez, fetița face luna asta 6 luni și nu am vrut să mai așteptăm până atunci, de aceea am făcut acum ceva mai restrâns. Azi-noapte a plâns foarte mult fetița”, a declarat Liviu Vârciu.

“Eu nu am dormit, asta vrea să spună. El îi face baita, eu ii schimb scutecele. E o bucurie şi ne umple casa şi inimile fetița noastră”, a afirmat iubita lui Liviu Vârciu, Anda Călin.