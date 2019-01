„Dacă ar fi să-mi facă cineva o radiografie ar vedea că sufletul meu este negru de supărare. Merg în fiecare zi la cimitir, vorbesc cu el acolo. Atât mi-a mai rămas să fac pentru Mihăiţă al meu. Pe 21 ianuarie se împlinesc nouă luni de la moartea lui şi o să îi fac parastas. Am dat o parte din haine, dar cele cu care a stat el internat le am în camera mea, sunt nopţi în care dorm lângă ele. I-am păstrat prosoapele, botoşeii din spital, ca să îi simt mirosul. Este greu, plâng în fiecare zi, dorm cu poza lui. I-am făcut băiatului brăduţ la mormânt, ca să aibă de toate. În noaptea de Revelion am stat cu el, am plecat de acasă pe la 22.00 şi la ora 00.00 eram acolo lângă el”, a declarat Elena Ploieșteanu potrivit Click.ro.

Băiatul lui Nelu Ploieșteanu era țintuit la pat de mai bine de 20 de ani. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar a suferit nişte complicaţii îm urma unui vaccin. La vârsta de două luni a făcut tetrapareză spastică și encefalopatie.

