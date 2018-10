„Secretul fericirii” ni-l prezintă pe Vlad Zamfirescu atât în ipostaza de regizor, cât şi de actor. Provocările au fost multe, după cum ne-a povestit protagonistul.

„Au fost legate de sunet, de faptul că vizavi de noi era o discotecă, că am filmat noapte de noapte şi după vreo trei nopţi de filmat, cumva, ne-a cam destabilizat. Trei zile nu am dormit deloc, pentru că îmi schimbasem fusul orar şi nu puteam să mă odihnesc. Până să îmi intru în ritm şi să înţeleg sistemul acesta de a funcţiona a fost o perioadă destul de dificilă, dar am făcut faţă, am trecut peste, acesta este filmul! A luat şi nişte premii, ne-am bucurat de ele, din 19 octombrie va fi în cinematografe, vă aşteptăm cu drag. Pot, cumva, să garantez pentru spectator că va vedea o poveste coerentă, cu răsturnări de situaţie şi cu un final consistent”, a declarat, pentru Libertatea, Vlad Zamfirescu.

Recunoaşte că este perfecţionist. De fapt, cusurgiu, mai degrabă!



Ca oricare actor, Vlad Zamfirescu îşi pregăteşte în detaliu rolul. Având şi calitatea de regizor al filmului Secretul fericirii', s-a asigurat că alocă timp suficient pentru repetiţii, astfel încât filmările să decurgă firesc. Cerinţele lui au fost îmbrăţişate de ceilalţi actori: Irina Velcescu şi Theo Martin.

„Au fost primii care au fost alături de mine, s-au bucurat enorm, pentru că toţi simţim nevoia asta, când avem filmare să fim absolut complet pregătiţi şi gata cu rolul şi să ne fie foarte uşor să ne şi exprimăm. Sigur că s-au bucurat şi au fost alături de mine, au zis: «Da, repetăm cât e nevoie, până când totul funcţionează perfect»”, ne-a povestit Vlad Zamfirescu.

Se poate spune că el este perfecţionist? „Cusurgiu cred că e termenul mai bun pentru mine. Sunt cusurgiu, tot timpul mai găsesc ceva, mai zic ceva, inclusiv în ceea ce mă priveşte, acolo nu a fost bine aia, o mai repar pe aia, data viitoare o să fie mai bine momentul acela, numai că la film nu se mai poate data viitoare. Ai tras dublele şi ai ales una, aia e. În viaţa de zi cu zi, nu mă întrebaţi cum mă privesc cei din jurul meu! Cred că nu sunt un om foarte comod…”, ne-a spus el cu sinceritate.

„Bă, eu trebuie să ştiu cum se termină chestia asta, vreau să ştiu finalul”



„Secretul fericirii” este un alt fel de film românesc, care te ţine în suspans până la final. Chiar şi un membru din echipa de filmare nu a mai avut răbdare să afle deznodământul odată cu încheierea înregistrărilor şi a sustras manuscrisul regizorului!

„La un moment dat, m-am trezit că textul meu a dispărut şi era important, pentru că erau notiţele apropo de filmare, de unghiuri, de cadre şi chiar era important. Staţi puţin, nu îmi găsesc textul! Şi, la un moment dat, l-am găsit, îl luase cineva din echipă, asta se întâmpla după vreo şapte nopţi de filmare, o persoană care a participat la filmare noapte de noapte. Pe urmă, ne-a explicat el: «Bă, eu trebuie să ştiu cum se termină chestia asta, vreau să ştiu finalul». Nu mai avea răbdare! Şi a luat textul să vadă cum se termină filmul. Mi s-a părut drăguţ, cumva, evident că mi l-a dat înapoi spunându-mi «Iartă-mă, iartă-mă»!”, a povestit Vlad Zamfirescu.

Producătoarea Cristina Dobriţoiu a fost cea care a investit în această peliculă. „Bugetul a fost în jur de 350.000 de euro. A funcţionat, Cristina a făcut un efort uriaş, a luat banii efectiv din ce a reuşit ea să strângă şi să aducă la film, nu a avut nici un ban de la CNC, de la stat, deci este un film sută la sută independent”, a punctat regizorul.

VIDEO: Robert Hanciarec

INTERVIU EXCLUSIV/ Cristi Borcea le dă fatala femeilor care încă mai visează la el. Jură că nu mai face copii decât cu Valentina!

Creștinii de la Proconsul, tentați de „ochiul dracului”. Au fentat balul copiilor cu autism pentru un concert plătit