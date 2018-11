Pe 15 decembrie, în cadrul conceptului de show popular la nivel global, 'Don’t Let Daddy Know', care ajunge pentru prima oară în țara noastră, olandezul își ia revanșa de la publicul bucureștean după show-ul incendiar susținut anul acesta la Untold.

După Untold (Cluj-Napoca), Aferhills (Iași) și Neversea (Mamaia) este rândul Bucureștiului să se bucure de un supershow.

Câștigător pentru a treia oară a Top 100 al revistei DJ Magazine, singurului top votat de publicul internațional, Tiesto închide în forță anul plin de evenimente muzicale ce a cuprins România cu o adevărată fiesta de sunet și lumini, la cel mai înalt nivel tehnologic.

Alături de Tiesto, la Romexpo (Hall B1) tot headliner va fi și Don Diablo, lista vedetelor muzicii electronice ce vor face 'noapte albă' fiind completată de Bassjackers, Fedde le Grand, Sunnery James& Ryan Marciano, Sem Vox, The Him și Todd Helder. 'Don’t Let Daddy Know' ajunge în premieră, în România după un 2018 plin cu evenimente spumoase în Olanda, Marea Britanie, Chile, Thailanda, India și Spania.

Cunoscut pe întreg mapamondul, Tiesto și-a început cariera muzicală 1985 și a fost primul dj ce a mixat la Jocurile Olimpice, în fața a peste un milliard de telespectatori. Producătorul olandez are în palmares o nominalizare la Premiile Grammy, în categoria 'Best Electronic/Dance Album', (2008, Discul „Elements of Life”), precum și multiple premii acordate de MTV, TMF, WMC Awards Miami, Ibiza DJ Awards, ori Dutch DJ Award.

