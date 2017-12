Adelina Pestrițu, de nerecunoscut la Gala Elle Style Awards 2017. Vedeta s-a făcut blondă cu ocazia celui mai așteptat eveniment monden al anului, organizat miercuri seara, la Palatul Parlamentului.

Anul acesta, pentru Gala Elle Style Awards 2017, organizatorii au decis asupra unui dress code atipic și anume, le-a sugerat invitaților să se exprime într-un mod artistic. Artsy, după cum sugerează și numele, invocă creativitatea unei persoane.

Adelina Pestrițu, blonda sexy la Gala Elle Style Awards

Adelina Pestrițu a reușit să atragă privirile, nu doar cu ținuta specială, ci și cu look-ul său spectaculos. Dacă toată lumea o știe cu părul negru, ei bine, de data asta s-a făcut blondă și a fost o adevărată apariție pe covorul roșu.

La 20 de ani de existență, Elle a pus la cale un eveniment ”sexy, stilish, spirited”, cu un dress code spectaculos, în cadrul căruia vor fi premiate personajele reprezentative din mai multe categorii. Best designer, best young designer, best hairstyist, best make-up artist, best photografer, best model, best personal-style, best romanian brand, best fashion blogger și, desigur, best pop artist.

Foto: Dumitru Angelescu