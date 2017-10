Alex Hogea, una din victimele din Colectiv, ar fi împlinit 21 de ani. Tatăl lui a postat pe contul de socializare, un mesaj sfâșietor.

În curând se împlinesc 2 ani de la cumplita tragedie din Colectiv. Tatăl lui Alex Hogea a scris un mesaj emoționant și dureros, de ziua de naştere a tânărului.

„La mulţi ani, băiatul nostru Galactic! Astăzi ai fi împlinit 21 de ani. Mama a făcut tortul care-ţi place, dar lipsesc, din păcate, atât cele 22 de lumânări simbolizând dorinţe şi speranţe pentru viitor, cât mai ales Tu, Băiatul nostru Minunat, să le stingi pe toate şi să primeşti fericit îmbrăţişările noastre calde. Primul lucru ce mi-a venit în minte dimineaţa, când am văzut-o pe mami a fost urarea: Să ne trăiască Băiatul! Nu am rostit-o, doar am mers împreună să-ţi cumpărăm flori (număr par, aşa cum fac de aproape doi ani), să aprindem, cu durere nesfârşită în suflet, 21 de lumânări în acel loc neprimitor şi rece şi să strânge puternic la piept crucea pe care stă scris numele Tău, Prietenii Tăi, cei care Te-au însoţit la fiecare aniversarea a Ta, se întâlnesc mai spre seară să sărbătorească această zi, încercând să regăsească spiritul Tău liminos, veselia Ta deplină şi dragostea Ta pentru ei. Ne lipseşti tare mult, îngerul nostru Drag! Cu ochii în lacrimi şi inima plină de iubire, şoptesc privind spre cer: LA MULŢI ANI, ALEXANDRU”, a scris tatăl lui Alex Hogea, pe pagina sa de Facebook.

Alex Hogea a murit pe 22 noiembrie 2015, la mai puțin de o lună de la incendiul din Colectiv. Student la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, tânărul originar din Sinaia a ajus la spital, în noaptea tragediei, cu arsuri de peste 60 la sută din suprafața corpului. El a fost transportat ulterior la un spital din Viena, unde a stat intubat, iar starea lui părea că se ameliorase, însă trupul lui a cedat, duminică, sub povara rănilor foarte grave.

Pe 8 noiembrie 2015, când Alex a fost transferat în Austria, părinții acestuia au ajuns cu o cursă de linie la Bruxelles, acolo unde li se spusese că va fi dus fiul lor, ulterior aflând că el a fost transportat la clinica AKH din Viena. Potrivit unor surse apropiate familiei, soţilor Hogea li s-a spus, la Spitalul Universitar, unde era internat fiul lor, că acesta va fi transferat la un spital din Bruxelles.

În condiţiile în care băiatul, aflat în stare foarte gravă, urma să fie dus cu un avion militar, părinţii tânărului s-au îmbarcat într-o cursă de linie şi au plecat la Bruxelles, acolo unde li se spusese că va fi dus fiul lo.

Potrivit acestora, ajunşi acolo, cei doi soţi au aflat că autorităţile au decis ca Alexandru Hogea să fie dus la Clinica AKH din Viena. Ulterior, părinţii tânărului au luat un alt avion, către capitala Austriei, pentru a fi alături de băiat.

Citește și