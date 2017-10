Cântăreața Geanina Manea dezvăluie detalii neștiute despre relația cu Petru Mircea. Cei doi s-au despărțit, iar artista de muzică populară a evitat până acum să vorbească despre povestea de iubire care a ținut mult timp prima pagină a ziarelor.

„E un subiect mai delicat în acest moment, dacă vrei să abordăm. Poate cu altă ocazie discutăm mai pe îndelete. Îţi asumi, ştii cum e. În general îţi asumi orice, eu sunt o persoană asumată. Toate vin la pachet, le iei şi mergi înainte. Că ai făcut, că n-ai făcut, oricum nu interesează pe nimeni. E un bărbat liber, sunt o femeie liberă”, a spus Geanina Manea pentru „Agenţia VIP” de la Antena Stars.

Cântăreața Geanina Manea, despre povestea „complicată” cu Petru Mircea

„Eu sunt aşa, într-un fel. În general oamenii merită a doua şansă. Nu, oamenii nu se schimbă, sunt aşa cum sunt, să îi iei aşa cum sunt şi să priveşti partea plină a paharului. E complicată povestea. eu nu pot să comentez. E treabă de deschidere, de educaţie. Eu am stat foarte departe şi nu vreau să comentez. Nu mi-a fos uşor, am fost foarte afectată de treaba asta cu ce s-a scris. Eu nu sunt din Călăraşi, sunt din Piteşti. Eu cu cine am fost, am fost pentru că mi-a plăcut şi am iubit. Da, am mers şi la psiholog”, a mai spus Geanina Manea.

