Ce spune Mirela Vaida despre familia ei. Vedeta a povestit în cadrul emisiunii de la Antena Stars, cum este viața alături de doi copii mici, dar și despre relația pe care o avea cu părinții atunci când era copil.

Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” se mândreşte foarte tare cu familia ei, chiar dacă nu este ușor să fii mamă a doi copii năzdrăvani

„Anul trecut, pe vremea asta, era foarte simplu, că luasem un geamantan mare și două cărucioare și am plecat până la Munchen. Era ușor, că ăsta mic avea 4 luni și unde îl puneai dormea. Anul ăsta s-a schimbat situația, e de doua ori mai greu. E mâncăcios. De Revelion plecam în Austria și nu neapărat că știm să schiem, dar o să alerg după doi copii. E foarte frumos, e foarte complicat, pentru ca nu îți dai seama cât timp îți ia să faci pomul. Ăsta mic cred că o să fie inginer, că sta mereu cu degetele în priză. E foarte frumos, e casa plină și e mereu dezordine. Nu ai cum să ții curat mereu. Părinţii mei au fost întotdeauna foarte echilibraţi. Nu ne-au alintat, dar te pupau în somn şi ziceau „Bravo” foarte rece. Aşa am fost crescută şi te bucura orice lucru. Ne jucam cu crengile de la brad, cu băşica de la porc. Veneau copii cu colinda. Se dădeau mere şi nuci, nu bani. Am foarte multe amintiri legate de sărbători. Iernile erau foarte grele. Nu aveai costume speciale, ci d-alea din lână de oaie. Veneai şi lovit, plin de zăpadă, îngheţat. Relaţia cu fratele meu era foarte bună, dar ne ciondăneam din orice lucru. El e mai mic decât mine cu doi ani şi jumătate şi e înalt cât plopul. L-am prostit. Mereu îi ziceam că dacă mănâncă ciocolată, o să aibă dinţii strâmbi. Apoi lucrurile s-au schimbat. Eu mergeam cu mamaia mea prin tot satul. Mie mi-ar plăcea foarte tare să crească mai mult la curte, la ţară, să înveţe munca. Uneori mă gândesc dacă voi reuşi să îi cresc aşa. Cum să fac eu să-i readuc eu în lumea copilăriei mele? Noi am muncit cot la cot cu părinţii. Te învăţau să preţuieşti. Mi se pare că sunt o mamă prea slabă. Eu mă înmoi foarte repede”, a spus Mirela Vaida într-un interviu acordat exclusiv pentru Antena Stars.

Citește și

Povestea vraciului din Țara Moților care știe secretele plantelor medicinale de pe vremea dacilor

VIDEO / Ce spune Lili Sandu despre Crăciun. ”E sărbătoarea mea preferată”