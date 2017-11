Loredana Groza, apariție spectaculoasă pe scena Sălii Palatului. Intr-o scenografie spectaculoasa, cu ecrane uriase transformate in aripi de ingeri, Loredana a spus o noua poveste impresionanta in acest week end in cele doua spectacole ADOR, sold out la Sala Palatului.

Una dintre creații purtate de Loredana în timpul spectacolului este a lui Zuhair Murad, designerul care apare cel mai des pe covorul rosu la Oscar si Grammy și unul dintre preferatii Loredanei, la Vocea Romaniei sezonul acesta.

Super diva Romaniei s-a depasit pe sine si de aceasta data, ducand show-ul la un nou nivel: o poveste muzicala intinsa pe 30 de ani, coregrafii spectaculoase (pe scena si in aer, cu acrobati), costume uimitoare dar si invitati care au surprins audienta prin reinterpretarile unora dintre hiturile Loredanei.

Anuntat ca un concert manifest, Loredana a spus prin ADOR o poveste despre bucuria vietii, despre recunostinta fata de cei care te insotesc in experiente (cu un omagiu special adus compozitorului Adrian Enescu), despre familie, iubire si despre curajul de a te arata asa cum esti.

Alaturi de trupa sa Agurida, au insotit-o in acest maraton muzical de peste 3 ore invitatii speciali – Smiley, Pavel Bartos, Tudor Chirila, Guess Who, Doru Stanculescu, Kryptonite Sparks, Andrei Dinescu (si spectaculosul sau instrument, Theremin), Nadeem Khan – voce sitar si tabla, dar si muzicianul Istvan Sky recunoscut in intreaga lume pentru interpretarile emotionante ale muzicii spirituale indiene.

Doua show-uri de cate 3 ore, un super spectacol in care au fost reamintite peste 30 dintre hiturile Loredanei, o calatorie prin ritmurile anilor 80, 90, 2000, cu versiuni noi ale hiturilor de pe primul sau album, ”Buna seara, iubite”, dar si un cantec in prima auditie, ”Ingeri”, care va fi lansat in 2018 (muzica Loredana, versuri Andrei Ciopec si Loredana).

Loredana Groza, așa cum nu a mai fost văzută

Loredana a purtat 14 look uri care au urmarit povestea spectacolului, combinand elemente futuriste cu accente din anii 80 si 90, cu elemente din folclor si piese de origine Indiana. In tinutele artistei din cadrul concertului au fost incluse piese vestimentare Zuhair Murad, Saint Laurent, Dolce Gabbana, Alexander Wang, Bordello, Givenchy, Giuseppe Zanotti.

Pentru momentul in care pe scena s-au auzit ritmurile piesei ”Fata cu sosete de diamant”, Loredana a purtat o pereche de cizme Saint Laurent cu 6000 de cristale, dar si cercei cu diamante de 14. 69 karate.

Pe parcusul show-ului Loredana a mai purtat piese special create pentru acest show realizate de artistii Lory SUN ( designer de avangarda de origine romana, stabilit in Statele Unite) si Fleet Ilya, un vizionar brand londonez.

Un moment in memoriam Marina Scupra. Loredana le-a reamintit spectatorilor unul dintre cantecele Marinei Scupra, ”Drumul meu”, povestind prima intalnire cu artista care a plecat la ceruri in acest an (era vorba despre Festivalul de la Mamaia 1986 cand Loredana a devenit cea mai tanara castigatoare din istoria competitiei).

Consecventa cu opiniile ei conform carora pentru un artist experienta si drumul pe care-l parcurge pana la succes sunt elementele care-l vor defini, Loredana si-a aratat sprijinul si in acest show fata de tinerii care se afla la inceput de drum.

Magnetic #TeamLori de la Vocea Romaniei si-a facut botezul de artist care canta in fata a mii de spectatori intr-un moment in care concurentii au dialogat cu antrenoarea lor, iar copiii de la Atelierul de Voce si Muzica au fost alaturi de Loredana si Guess Who pentru piesa ”Locul potrivit”. De altfel, in echipa Loredanei de backing vocals se afla alte 4 participante la Vocea Romaniei, iar artista si-a respectat promisiunea de a o invita sa cante impreuna si pe Doina Spataru (concurenta in aceasta editie Vocea Romaniei, care a facut parte pentru scurt timp din #teamlori in perioada de ”steals” a duelurilor).

In aceeasi directie, trupa Kryptonite Sparks, considerata noua revelatie in rock-ul romanesc, a urcat pentru prima data pe scena Salii Palatului si a cantat alaturi de Loredana, o versiune rock a celebrei piese ”Buna seara, iubite”.

8 dansatori si 2 acrobati aerieni au participat alaturi de Loredana la spectaculoase momente de dans. Din echipa de dansatori, condusa de unul dintre cei mai talentati coregrafi de peste Prut ( Lilian Caraus), a facut parte si recenta castigatoare a emisiunii ”Uite cine danseaza”, Olesea Nespeac. Recent, Loredana Groza a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei.

Citește și