De când au început galele live “Românii au talent”, Mihaela Rădulescu face naveta săptămânal din Monaco în România, așa că, vineri spre prânz, direct de la aeroport, a venit la o strângere de fonduri. Evenimentul organizat de Amalia Năstase a avut ca scop strângerea unei sume de bani pentru a demara contruirea două case pentru părinții a căror copii sunt internați în spitalele din marile orașe ale țării. În momentul în care Amalia a sunat-o pe Mihaela Rădulescu, acesta a răspuns afirmativ fără să stea prea mult pe gânduri.

“Am ceva putere de convingere, dar o să mai lucrăm la treaba asta. Știi cum e? Nu vreau să-i conving să dea averi, important este să fie cât mai mulți care să doneze câte puțin și atunci putem să facem și sume mai mari și treburi mai grozave. Nu trebuie să fie vreun efort extraordinar din partea unuia singur sau a doi, trei oameni. Noi toți la un loc, cât mai mulți, puțin câte puțin. Am mai fost și chiar tot pentru cei de aici, acum câțiva ani. E o treabă care e frumoasă, până la urmă, eu zic că e distractivă și pentru noi, și pentru clienți. Asta, dacă nu-s grăbiți. Pe de altă parte, o zi pe an se întâmplă, așa că nu cred că e nimeni supărat dacă mai întârziem vreo comandă. Am două mâini stângi”, ne-a povestit Mihaela Rădulescu, în timp ce servea clienții care se înghesuiau să cumpere de la ea, dar și să o vadă în carne și oase.

Jurata de la Românii au talent, pe care nu o vedem des în astfel de ipostaze, ne-a declarat la finalul turei că, deși pare o meserie ușoară, este extrem de greu să servești clienții.

“E foarte funny așa, ne distrăm toți, mai ales clienții. Mai încurcăm borcanele, dar până la urmă, e frumos că fiecare a lăsat câte un ban în plus și asta era ideea: să reușim să-i facem să lase un bacșiș, nu pentru noi, ci pentru cauza pentru care ne aflăm aici. Ce fac oamenii aici, în restaurant, nu are cum să fie ușor. Practic, este o muncă solicitantă. Nu ai voie să greșești nicio comandă, n-ai voie să greșești cu banii și mai faci și o sută de ture pe metru pătrat. Sigur că este solicitant și sigur că am un respect pentru orice om care muncește și dacă stă pe un scaun, și dacă o ia la fugă pe un metru pătrat. E o muncă și, până la urmă, orice muncă ar trebui să fie în primul rând respectată și în al doilea rând bine plătită. Doar că în țara asta nu toate meseriile sunt bine plătite”, a completat Mihaela Rădulescu.

VIDEO: Bogdan Sorocan