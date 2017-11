Oana Zăvoranu își donează hainele. Cine și-a făcut apariția în fața casei vedetei

Oana Zăvoranu își donează hainele.Vedeta a făcut anunțul pe contul de socializare, iar miercuri, 29 noiembrie, zeci de persoane s-au strâns în fața locuinței acesteia. Printre cei prezenți se află și Florica Dansatoarea.

Mai multe persoane așteptă la rând pentru a intra în apartament și pentru a-și alege ceea ce își doresc.

Oana Zăvoranu, gest incredibil înainte de sărbători

„Dragele mele, vreau sa fac o precizare de ultima ora,mai mult decat necesara,

dat fiind ,miile de mesaje venite de la voi ,atat pe facebook ,cat si pe instagramul meu, in care ,in proportie de peste 95% toate doriti genti Lv,Chanel,etc. Am spus foarte clar ,ca sunt in jur de 50 de genti”, a scris Oana Zăvoranu pe contul de socializare.

