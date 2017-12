Prima imagine cu fetița Oanei Matache. Sora Deliei a devenit mamă pe 26 decembrie. Artista a născut o fetiță perfect sănătoasă, căreia i-a pus numele Jessica.

Sora Deliei a publicat prima fotografie cu micuța Jessica. Fetița e frumoasă foc, iar fanii au reacționat imediat și i-au urat bebelușei să fie sănătoasă și fericită.

Delia a fost alături de sora ei în timpul operației de cezariană

“Bine ai venit pe lume Miheț Jessica. We love our little girl very much! ?”, a scris Oana Matache pe contul de Facebook.

Gina Matache, mama celor două artiste este în culmea fericirii. Nepoata ei a venit pe lume marți dimineață, 26 decembrie și a cântărit la naștere 3,300 kilograme. Unul dintre prenumele micuței va fi Jessica, urmând ca părinții acesteia să se hotărască dacă fetița va avea și al doilea prenume. Delia a postat pe contul de socializare, prima imagine din materinate. „ #inalnouleacer ❤

Felicitari @oanacosanzeana 50Cm . 3,350″, a scris Delia.

