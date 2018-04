Raluka și Ana Baniciu au câștigat Asia Express. Din pcate, Liviu Vârciu și Andrei Ştefănescu, ceilalți doi finaliști, au ajuns prea târziu la destinație.

Cei patru au dat tot ce au putut pentru a ajunge în marea finală, însă fetele au învins. Extrem de emoționate, Raluka şi Ana Baniciu nu şi-au mai stăpânit lacrimile după ce şi-au dat seama că sunt marele câştigătoare din finala “Asia Express”.

“Am reuşit să ajungem primele, voi vă imaginaţi că noi am ajuns primele? Noi am câştigat “Asia Express”. E o fericire pe care nu pot să o exprim. Să mă gândesc că am câştigat, că noi suntem pe locul 1, adică am câştigat”, a spus Raluka, după ce a câştigat “Asia Express”.

“M-am întristat foarte tare şi am fost dezamăgit de mine când am ajuns pe vas şi am văzut că fetele sunt deja acolo”, a spus Liviu Vârciu.

Pentru mulți dintre ei, ,,Asia Express” a însemnat o depășire a limitelor, dar și o provocare pe care au îmbrățișat-o cu multă teamă, dar și cu foarte mult entuziasm

