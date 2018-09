Eric vine tare din urmă. La numai 13 ani, se poate lăuda deja că a jucat alături de unul dintre marii actori români, Marcel Iureș, în „Octav”. Tatăl lui, care s-a întors și el la marea lui dragoste, actoria (filmează pentru serialul „Vlad”, PRO TV), după ce, câțiva ani, a fost jurat în emisiunea „Te cunosc de undeva”, ne-a mărturisit că e tare mândru de el și ne-a explicat cum face să-l țină în frâu, să nu i se urce celebritatea la cap.

„Am mai întâlnit tineri care s-au apucat de asta. Actoria e o profesie care are una dintre cele mai strâmbe imagini. Vorbesc serios. Nu spun că e mai bine sau mai rău, spun că este altfel decât își imaginează lumea și cel mai interesant lucru nu este faptul că te oprește lumea pe stradă și îți cere autograf sau vine un reporter și-mi pune un microfon în față și lumea zice uite-l pe ăla din nu știu ce film… Nu asta este cel mai interesant. Cel mai interesant e lucrul în sine. E perspectiva diferită pe care un rol ți-o dă asupra ta. Sincer, sunt foarte mândru de fii-miu că nu e extrem de „umflat”. E adevărat că i-am și dat la temelie. Eu urăsc orice vedetism. Cred mult în ideea de a sta cu picioarele pe pământ, pentru că, altfel, când o ia omul razna și are sentimentul că șosetele lui miros precum crizantemele, nu mai poți să stai de vorbă cu el și nu e bine”, ne-a spus Aradits.

Andrei Aradits i-a predat recent ștafeta fiului său, Eric, care deja este mare actor

Chiar dacă urmează oarecum același drum ca tatăl lui, Eric Aradits are grijă să-și lase și el amprenta și să-și impună punctul de vedere – de cele mai multe ori, spre disperarea părinților lui! „E din ce în ce mai complicat, pentru că are 13 ani, are același instinct rebel moștenit de la taică-su. Din păcate, rebeliunile lui sunt împotriva mea, că sunt primul la îndemână, dar sper să-și păstreze o coerență și dacă urmează această profesie, să o urmeze, pentru că lucrul este interesant. Îi place procesul, nu rezultatul, și asta mi se pare minunat”, ne-a mai spus tatăl micului actor. Andrei e un părinte modern, deschis la nou și mereu în acord cu trendurile, de aceea, spune că nu-l va crește pe Eric după aceleași reguli stricte pe care i le-au aplicat lui părinții și nici nu va încerca să-i influențeze deciziile: „Poate o să fie regizor, poate o să fie youtuber sau mai știu eu ce altfel de profesie… Sigur, cred că o să aleagă ceva creativ, dar cum o să arate viitorul acestor profesii nu știu nici eu”.

VIDEO: Cosmin Nistor