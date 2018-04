Margareta Pâslaru, artista iubită de milioane de români, şi-a serbat în duminica de Florii ziua numelui, aşa cum obişnuieşte de fiecare dată, an de an: “De obicei petrec răspunzând mesajelor tuturor celor care îmi scriu şi îi felicit la rândul meu înapoi. De data aceasta le voi mulţumi pentru faptul că au cumpărat acest album şi vom vedea rezultatele mai târziu”, a declarat cântăreaţa după lansarea “Providenţei”, cel mai recent material discografic al său.

Ea a avut parte de o lansare fastuoasă, de la care nu au lipsit artişti de valoare ai scenei, printre care Stela Enache, George Nicolescu, Jolt şi Andrei Kerestely sau Emilia Popescu, iar pe album mai pot fi auzite voci precum cea a lui Marius Manole sau a lui Mircea Radu.

În preajma sărbătorii pascale, Margareta Pâslaru are însă un obicei inedit. A renunţat să mai meargă la biserică şi şi-a construit acasă un mic altar, după cum a declarat în exclusivitate pentru Libertatea. “S-a schimbat mult peisajul şi eu am un mic altar acasă, ca să spun aşa, şi acolo aprind o lumânare şi mă gândesc la toţi cei dragi care nu mai sunt. De câte ori m-am dus la biserică am fost dezamăgită pentru că discutau despre cozonac, că nu a crescut şi ouăle ce culoare au fost şi nu au au ieşit culorile… Faptul că nu ascultau slujba m-a mâhnit profund şi am spus Dumnezeu este pretutindeni, pot să mă rog oriunde, în vârf de munte sau la câmpie, pot să mă rog şi acasă, cum o fac de altfel în fiecare seară”, a precizat artista de 74 de ani.

Margareta Pâslaru, cântăreaţă, actriţă de teatru şi film şi producător de televiziune, a debutat la finalul anilor 1950. Între filmele în care a jucat se numără „Veronica”, „Gloria nu cântă” şi „Expresul de Buftea”.

Este prima solistă de muzică uşoară care a primit la Cannes Trofeul M.I.D.E.M., în 1969, după ce în România a câştigat Discul de Aur în 1968. La începutul anilor ’80 s-a mutat în Statele Unite ale Americii şi de atunci participă şi organizează campanii umanitare. Inclusiv cel mai recent disc al său, “Providenţa”, este vândut în scop caritabil, sumele încasate fiind donate unei asociaţii de nevăzători.

În 1996, a devenit membru de onoare UNICEF pentru promovarea artei muzicale româneşti şi protecţia copilului, iar patru ani mai târziu, cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti. A primit, în 2013, Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, decoraţia fiind înmânată de Principesa Margareta, în numele Regelui Mihai I. În 2016, Margareta Pâslaru a fost recompensată cu placheta ”Artist plurivalent”, premiul de excelenţă pentru întreaga carieră oferit de Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film.

CITEȘTE ȘI

Deserturi de Paște de la Elena Lasconi. Cum faci pască fără aluat și tartă cu ciocolată și zmeură