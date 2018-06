VIDEO EXCLUSIV/ Îi priește viața de femeie divorțată. Paula Chirilă: “Mă simt prețuită și frumoasă!”

Paula Chirilă are proiecte de teatru atât în București, cât și în țară, este mamă și este o femeie curtată. Întotdeauna a fost o femeie cochetă, însă după divorț recunoaște că alocă mai mult timp pentru ea.

“Ritualul meu de îngrijire este extrem de atent, săptămânal aplic măști, lifting, antiaging, de hrănire, cu q10, cu mulci, cu tot ce se poate. Demachierea este impecabilă în fiecare seară, nu mă culc niciodată machiată. Cu tot ce am pe acasă și la mine, nu știu, 20-30 de creme am. Și cu retinol, și fără retinol, acum dacă a apărut soarele nu mai port cu retinol, nu mai pun pe față că mă umplu de pete. Îmi acordam timp și înainte, dar acum, nu știu, parcă am mai mult spațiu să mă desfășor în toată casa, glumesc! Nu, aveam și înainte, dar acum sunt mult mai atentă, nu știu de ce, poate pentru că sunt singură”, a declarat, pentru Libertatea, Paula Chirilă.