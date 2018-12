Zilele trecute, Cătălin Măruță a rămas fără cuvinte la gestul făcut de fiica lui, Eva. La nici 4 ani, micuța și-a luat tatăl în brațe, l-a pupat duios și i-a mulțumit că a comandat zăpadă pentru ea, ceea ce a făcut-o extrem de fericită. „O duceam pe Eva la grădiniță și mi-a zis să facem o poză să i-o trimitem lui mami. I-am zis că da, facem poză și am întrebat-o de ce vrea să facem poză. M-a pupat și mi-a zis: «Pentru că ai comandat tu zăpadă și uite avem zăpadă». I-am zis că da, eu am comandat zăpada asta și să mă mai pupe o dată”, ne-a povestit Măruță, completând că atât Eva, cât și David sunt înnebuniți după iarnă și după zăpadă, așteptând în fiecare an să se dea cu sania. „De dimineață la școală ne-am dus cu săniuța. După ce termină ea grădinița se duce și la săniuș”.

Fiica lui Cătălin Măruță și a Andrei le dă mari bătăi de cap părinților

Eva Măruță are o personalitate foarte bine conturată și, la nici 4 ani, știe cum să se impună și se lasă cu greu „păcălită” de părinții ei. Astfel că, deși recurge la mici trucuri pentru a o face pe fiica lui să fie de acord cu el în anumite privințe, Cătălin Măruță ne-a mărturisit că grele sunt momentele când poate să o convingă. „Părinții știu despre ce vorbesc, copiii vor să-și aleagă ei hainele. Sunt foarte independenți și niciodată nu vor să se îmbrace cum vrei tu și vor să-și aleagă ei. David și Eva sunt la fel de independenți și de dornici să-și îmbrace așa cum vor ei și să poarte cum vor ei. Degeaba sunt -10 grade afară, că Eva tot în rochiță vrea să se îmbrace și trebuie să negociem vreo jumătate de oră și să-i explicăm că mai bine rochița o ia la grădiniță decât să mergem pe drum, că este frig. Până la urmă trebuie să găsesc o modalitate să o conving și o conving întotdeauna cu ceva dulce. Amândoi vor să se îmbrace de capul lor. Roz este culoarea preferată a Evei. Tot ce e roz e cel mai frumos și dacă se poate să fie doar roz este minunat. Am atâta roz în casă, încât în ultima perioadă nu mai știu ce să fac”, ne-a mai spus prezentatorul TV.

VIDEO: George Capoianu