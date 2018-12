Românul care a știut cu două zile înainte că Luka Modrici va primi Balonul de aur: ”M-a impresionat!”

La discuția video a asistat și românul Victor Hexan, fizioterapeutul personal al lui Darijo Srna. „Știam cu două zile înainte că Modrici va primi Balonul de aur. După ce l-a felicitat, Srna l-a întrebat pe Modrici dacă mă mai recunoaște. Surprinzător, și-a amintit de mine: „Este maseurul român pe care l-ai avut la Șahtior, nu?”. Ne-am întâlnit la Madrid, după un meci, și am stat la povești. Este un băiat finuț, modest, care are o relație foarte plăcută cu familia lui. M-a impresionat! Luka Modrici îi poartă un respect deosebit lui Darijo Srna, care a fost 12 ani căpitanul Croației. Marți, am vorbit din nou cu Modrici, și i-am închinat un pahar de vin”, a povestit Victor Hexan pentru Libertatea.

Victor Hexan, dat afară de Răzvan Burleanu de la naționala României înainte de Euro 2016, după scandalul mediatic declanșat de medicul Pomipiliu Popescu, este recunoscut printre vedetele din fotbalul mondial. Hexan are relații de prietenie inclusiv cu Zlatan Ibrahimovici, pe care l-a cunoscut prin intermediul foștilor internaționali români Critisan Chivu și Bogdan Lobonț.

Luka Modrici a fost coleg cu românul Dumitru Mitu, la Dinamo Zagreb, în 2004. Mijlocașul lui Real Madrid a fost apreciat și de alți români cu mult timp înainte să fie desemnat Fotbalistul Anului în Europa.

George Ogăraru l-a propus la Ajax pe Modrici, după ce l-a avut adversar într-un meci cu Dinamo Zagreb, prima echipă din cariera mijlocașului croat. „Am jucat împotriva lui Modric şi le-am spus celor de la Ajax, împreună cu Sneijder, să-l cumpere. El evolua atunci la Dinamo Zagreb şi la acea vreme nu valora mai mult de trei milioane. Am făcut tot posibilul să fie luat, dar clubul nu a acceptat. Acum are o carieră fantastică”, a povestit Ogăraru, pentru ProSport.

De asemenea, Loți Boloni spunea despre Luka Modrici, în 2016, că este singurul mijlocaș de la Real Madrid care se ridică la nivelul „extratereștrilor” de la Barcelona.