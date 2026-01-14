Există teoria că republicanii vor pierde alegerile de la toamnă și că Trump va rămâne fără putere, de parcă portocaliul ar fi jucat vreodată după reguli. Și că Putin trebuie să își îngrămădească toate nenorocirile de care mai e în stare în aceste luni rămase. Ca și cum viitorul ar mai putea fi, în vreun fel, previzibil.



Venezuela a rămas fără dictator, dar nu fără regimul opresiv. Iranienii se luptă eroic să scape de o sinistră dictatură religioasă. Scriu de aproape douăzeci de ani despre eroismul femeilor iraniene, de când a fost ucisă Neda Agha-Soltan (Andrei Crăciun: De ce a murit Neda?).

E și un documentar bun despre viața și moartea ei pe MAX. Se numește „Pentru Neda”. N-am uitat niciodată acea crimă, cum nu le-am uitat nici pe cele care i-au urmat. Regimul din Iran se va prăbuși până la urmă. Toate dictaturile au acest destin: mor de mâna poporului pe care n-au reușit să-l sugrume. Din afară mereu pare lovitură de stat, dinăuntru mereu pare revoluție. De fiecare dată e și una, și alta.



China și Rusia își pierd din pioni. Jocul de șah e al vechilor perși. Americanii ar trebui să scape de năpasta portocalie, dar nu scapă. Statele Unite ale Americii devin și mai fasciste de la o zi la alta. Uciderea poetei Good nu este o prefață. Cartea prăbușirii a început cu mult timp în urmă.



Iar la noi, la români, toate-s vechi și noi sunt toate. Auriferii parazitează fără milă simbolurile naționale. Sărmanul Eminescu – trebuie să-l ducă acum în cârcă și pe Nuvulon de la galerie!



Toate-s vechi, ziceam. Aceeași nedreptate în formă continuată. Și nimeni nu se miră că și ministrul Justiției, ieșit din mantaua Olguței de la Craiova, este dovedit de plagiator, adică hoț. Cine altcineva să împartă dreptate în țara rrromânească? N-are cine. E o condiție sine qua non, cum s-ar spune.



Se întâmplă prea multe lucruri, prea repede, și capacitatea oamenilor de a le procesa este slabă. Și ar fi slabă și dacă ar avea cunoștințe solide de istorie, filozofie sau științe politice, nu doar de tik-tok-mini-tok. Pentru că sunt, pur și simplu, prea multe perdele de fum întinse în același timp.

Răstimp, bogații devin tot mai bogați, lăcomia fără margini a omului distruge planeta, planeta e în convulsii și epoca post-sapienșilor a început, perfect ignorată, într-un cor de strigături. Filmul e prost. Bine măcar că nu mai ține mult.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE