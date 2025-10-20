Totul este acum. Măcar de-am trece iarna… Gândire de țăran din Evul Mediu timpuriu.



În ceea ce privește dregătorii, de îndată ce sunt înlocuiți de alte figuri (cel puțin la fel de incompetente ca acelea dinainte) trec în anonimat.



Numai la bietul Iohannis mă gândesc. Cum stă el cu yala schimbată la casa luată cu japca și suferă că nu se ține Nicușor de strategia pentru Africa.



Stăm cu bilateralele în drum, neconsolidate. Nu întărim relația cu Capul Verde, nu mai merge președintele în Senegal, mai mare rușinea. Și pentru ce s-a tot trudit bietul Iohannis? Să stea Nicușor acum departe de Tanzania? Rușine mare pentru statul român! Plus că e atât de nevolnic președintele Dan că nici până în Australia și Oceania nu a ajuns. Piere turismul de lux prezidențial!



Fiecare dregător din Valahia eternă vine cu o idee (de obicei proastă, tot mai des foarte proastă) și lumea reîncepe cu el. Adamismul românesc. Astăzi în Educație, David e și Adam, și Eva, și șarpele.

Ies la iveală și lucruri drăguțe despre cum a gestionat Universitatea Babeș-Bolyai și cât de strânsă era relația lui David cu nelipsitul PSD. Grupul de la Cluj, de.



Cum scria presa mai demult, grupul de securiști și de papagali cu batistuță de la Cluj, dar nu e gest frumos, așa că nu scriem și noi așa, of.



Cert e că la români, lumea reîncepe de fiecare dată de la zero de îndată ce un nou dos se așază într-un fotoliu ministerial. O fi și ăsta unul dintre motivele pentru care nu ajungem niciodată nicăieri, mai știi?



Ce e dincolo de imediat la români? Încerc un răspuns care să cuprindă totul. Răspunsul este: nimic.



Memoria a fost anihilată, educația a eșuat. Gargara lui Iohannis cu România Educată a fost o țeapă costisitoare. România a rămas tot needucată, așa cum după trecerea președintelui Dan în pasul ștrengarului prin curtea Cotrocenilor va rămâne la fel de onestă cum era și înainte. Adică: deocamdată nu e cazul.



Cât despre România Normală, pe care tot Iohannis a elevat-o, la noi, normalitatea e de Bălăceanca și milioane de compatrioți sorb înțelepciune rusească din gura unuia care crede că Gaza vine de la Gaz și că nu mai prididesc nici bieții chinezi să achiziționeze porturi în Bolivia, țară care, din păcate, nu are ieșire la mare.

Dar să nu lăsăm cultul imbecilității să se împiedice de un fleac precum geografia de clasa a cincea…

