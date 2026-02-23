Iată cum începe această carte: „Trăia odată, la o serie de adrese temporare de pe tot întinsul Statelor Unite ale Americii, un voiajor de origine indiană, cu vârstă în creștere și puteri ale minții în descreștere, care, din pricina iubirii ce-o purta programelor prostești de televiziune, își petrecuse prea mult timp din viață în lumina gălbuie a unor camere de prost gust de motel, uitându-se exagerat de mult la televizor, și, ca urmare, suferise o formă aparte de vătămare a creierului”.

Au trecut câțiva ani de când Sir Salman Rushdie a pus diagnosticul exact asupra epocii noastre: este definitiv decăzută într-o formă abjectă de ficțiune, și anume în post-adevăr, adică într-o minciună care seamănă bine unui delir. Și delirul acesta este copilul videocrației.

Și delirul acesta ni l-a dat pe Trump, intimul pedofililor, poate cea mai abjectă persoană care a condus vreodată ceva, oriunde pe pământ, în ultima jumătate de secol, cu excepția notabilă a criminalului de război Putin.

Sir Salman Rushdie a scris în Quichotte-le său o declarație de dragoste pentru sentimentele omenești și pentru limbaj. Și sentimentele omenești și limbajul s-au deteriorat într-atât în ultimii ani încât cartea sa nu mai este astăzi o profeție împlinită. Este depășită în rău de viteza de propagare a răului în epoca noastră. O epocă atât de stupidă și de meschină încât i-a dat concomitent pe Trump și Putin. De la Hitler și Stalin, n-a mai avut omenirea un asemenea punct de minim.

Totul se surpă când adevărul nu mai are valoare, când realitatea își pierde contururile și când nebunia este nu doar acceptată, ci și singura formă de existență acceptată.

Noile tiranii au această componentă de virtual, care a migrat dinspre efectele adverse ale revoluției tehnologice până în creierele obosite și desfigurate ale semenilor noștri.

Omenirea, astăzi, a fost îngenuncheată de internet și toxicitatea extremă a rețelelor sociale, iar lovitura decisivă i-o va da inteligența artificială.

Următorul Don Quijote îl va scrie ea – și va fi de necitit, pentru că până atunci oricum nu va mai ști nimeni să citească nimic.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE