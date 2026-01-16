Totodată, trompetele media continuă să-și mestece, nonstop, falsurile, semănând furie oarbă în mințile care și-au avortat deja gândirea. Nici asta e nou.

Și, cel mai tragic, e că nici la Cotroceni, cu excepția notabilă a reducerilor cu cheltuielile efectuate de românul absolut, faimosul danpulea, nu sunt noutăți față de epoca Iohannis. Aceeași politică jalnică a struțului. Abia asta e tragic.

Monstruoasa coaliție a corupților e normală în lumea noastră strâmbă, de rapt. Iar alianța dintre hoți și proști e coloana, deloc vertebrală, pe care stă însăți țara rrromânească. Și atunci?! Și atunci, președintele doarme-n papuci, se face om de zăpadă sau râde ciudat a tantălău.

Nu e, deci, adevărat că președintele Nicușor nu face nimic. Se trage exemplar în umbră, cu argumentul că nu trebuie deranjat cu nimic domnul și stăpânul nostru Grindeanu, să nu cumva să se destrame coaliția și să vină peste noi extremiștii, rușii și, de ce nu, invadatorii mongoli.



Atât că am mai avut un ghiocel în fața PSD: deloc regretatul Iohannis. Nicușor a fost ales să facă, vorba românilor, ceva. Dar până acum a avut două viteze: foarte încet și deloc.



Pozează în om din popor (și poate chiar e), dar un președinte trebuie să se ridice deasupra poporului, nu ajunge să fii cumsecade și să ajuți bătrânelele să treacă strada către locul unde a fost cândva Piața Matache. Plus – ah! – râsul acela obositor, care sună ca o bormașină folosită la maxim chiar când a izbucnit un colind al unui cor de copii. E inadecvat, e penibil, e insuportabil.





Nicușor Dan a fost, fără îndoială, și încă de la mare distanță, cea mai bună opțiune astă-primăvară. Asta vorbește mult despre lipsa noastră de opțiuni.



PSD e o catastrofă, care în afară de a face praf bugetul, tehnică marceliană, și a distruge viitorul țării pentru două generații n-a reușit niciodată nimic.



PNL e tot PSD, dar pe galben și cu presă mai bună. USR a beneficiat de contra-selecția românească a cadrelor și s-a transformat într-un eșec răsunător. Alte partide n-au reușit nici măcar să se nască. Bun, UDMR e UDMR și așa va fi mereu. Ăsta e materialul clientului.



Iar AUR pare (ce vreți? – așa se vede!) ce ar vrea PSD să fie dacă n-ar trebui să bage harneală europeană cu statul de drept. E visul umed al PSD-ului douămiist. Plus picanterii pe gustul Kremlinului.



Să cânte trompetele, să urle vuvuzelele, să strige peluzarii, hai, băieții, hai, băieții, haide. Opinci, protocronism și stegarul dac, cu o năframă în vârf de băț. Și, firește, domnu’ Eminescu.



Clasa politică românească e praf și pulbere. Administrația românească e praf și pulbere. Economia românească e praf și pulbere. Învățământul românesc e praf și pulbere. Sistemul de sănătate – la fel.



Dar președintele nu are voie să vină ca un agent constatator și să remarce: vai, a eșuat statul. A făcut asta și voiajorul Iohannis deja.



Președintele ar trebui să dea un exemplu, să propună soluții, să ofere încredere, să electrizeze mulțimi și să le facă să viseze că sunt mai bune decât sunt. Să canalizeze, vorba aia, energii.



Din acest punct de vedere, Nicușor e și sub acea hologramă care pute a ruble și delirează cu citate din desene animate: guru G..



Dar încă nu e târziu să-și bage Nicușor Dan mințile în cap! Mai are patru ani și jumătate din lungul său mandat. Va fi ținut minte ca încă un eșec sever sau va intra în istorie ca primul președinte de la Băsescu (în primul mandat) care mișcă, Doamne iartă-ne, ceva în țara românească. Învingând inerția, corupția generalizată și lașitatea extremă. Curaj, Nicușor!

