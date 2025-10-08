Da, democrația e un bâlci (fiind și românească, bâlciul e insuportabil) și capătă strălucire doar când e pierdută și e înlocuită de sinistra sa alternativă.

De aceea trebuie apărată, nu pentru că îți place fața cu o singură sprânceană a tăietorului Bolojan sau pentru că te dai în vânt după stângăciile de Mister Bean după două săptămâni pe covorul roșu ale președintelui Dan.

După aproape patruzeci de ani de democrație, românii încă nu s-au dumirit că jumătate din neosecuritate e rusificată, nu pot discerne conservele și trompetele și dacă pot, oricum nu le pasă, fiindcă, la o adică, de ce să nu o ia dracu de țară pe care o iubim atât de mult, încât suntem patrioți fără cratimă la bază?!

Avem, de bine, de rău, libertate de expresie, însuși faptul că pot scrie asta fără să fiu servit cu ceai (sau să mă tragă curentul de la o fereastră de la ultimul etaj) e o mică dovadă.

Presa poate să fie liberă și susținută de un public dornic să afle ce e totuși pe lume și mai ales de ce. Chiar și creatorii de șușe au șansa prosperității economice.

Sistemele publice sunt reformabile (nu prin amputări, dar sunt reformabile). Serviciile de securitate ar putea deveni ce sunt menite să fie în loc să căpușeze economia.

Cei care au sabotat dezvoltarea armatei române ar putea plăti cu libertatea. Cei care au sabotat interesele naționale ar putea plăti. Nu se va întâmpla, dar s-ar putea întâmpla dacă România ar deveni până la capăt un stat de drept.

Deocamdată este, desigur, un stat strâmb. Sistemul de justiție poate fi și trebuie să fie altceva decât este acum după un deceniu cu Iohannis și lunile de miere cu Nicușor. Se termină mierea, domnule președinte! Și niciuna dintre problemele de fond nu a fost atacată sau nu a fost atacată altfel decât la alibi. Și de asta sunt oamenii (milioanele alea de voturi, le mai țineți minte?!) nemulțumiți. Ba chiar sunt în stare să îmbrățișeze orice formă de extremism, doar-doar s-o întâmpla ceva bun. Doar că n-are ce să se întâmple bun dacă nu creezi și nu crești inițiative politice independente și inițiative civice libere. Dacă nu ai cetățeni autonomi, ci doar triburi-triburi de bugetofagi și sinecuriști cu tot neamul, ca să moară încă o dată de necaz Rațiu și Câmpeanu.

Lumea construită de români de la 1990 încoace e una greșită, cu ierarhii trucate și valori pervertite, și mai stă în picioare grație plăcilor tectonice binevoitoare și amănuntului geografic (și politic) că nu are (deocamdată!) graniță directă cu statul terorist Federația Rusă.

Cum spun corporatiștii: kind reminder că Nicușor e șeful forțelor armate române și trebuie să dea ordinele necesare în caz de necaz.

Desigur că nu e cea mai bună veste, dar e mai bine decât dacă ar fi fost Antonescu, Lasconi, Simion sau pușcăriabilul Georgescu. Sau madam Șoșoacă.

Cum a ajuns Dan să fie singura variantă la limita rezonabilului, acesta este doar epilogul pentru povestea democrației noastre originale în care fiecare și-a văzut de treabă, nu mă bag eu, că parcă pot eu să schimb ceva, și vedeți-vă, domle, de treabă, că toți sunt la fel și știm noi mai bine. Știm de nu mai putem cât știm! Plânge Jon Snow în Urzeală!

Kind reminder, de asemenea, că la români alegerile nu sunt niciodată între alb și negru, ci între gri și maro integral.

Încă suntem la nivelul la care trebuie să subliniem că pornirile antidemocratice sunt calea către ieșirea din istorie, nu către intrarea în paradisul suveranității, unde o să curgă lapte de la țâța geto-dacă primordială.

Și tocmai pentru că suntem aici ne e atât de greu să ieșim din subsolul piramidei trebuințelor lui Maslow, trimisul special al lui Soros în contra românilor verzi.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

