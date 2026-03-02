Mulți români spun azi în sondajele de opinie că ar fi dispuși să voteze, contra autorilor proastei guvernări din ultimii ani, niște pafariști, șarlatani și impostori care, în plus față de a fi la fel de mincinoși și incapabili ca majoritatea celor responsabili de proasta guvernare din ultimii ani, mai au atracție și spre dictatură și crimă. Fără să le caut, au ajuns la mine multe mărturii despre cum este condus AUR, despre stilul dictatorial al lui George Simion, despre batjocura la care își supune uneori subordonații / colegii, despre umilințele pe care le înghit intelectualii din partid doar pentru a nu pierde sinecurile oferite de el (funcții de parlamentari etc.). Despre acești oameni cu carte, la noi la țară, în Oltenia, unde am petrecut mult timp în copilăria mea, se spunea în astfel de cazuri „mi-e rușine mie de rușinea lor”…

Iar despre apetența lui Simion și a altora ca el pentru uciderea celor care au alte opinii decât ei, amintesc doar celebrul episod al amenințării publice a judecătorilor din BEC cu asasinarea în chinurile groaznice ale jupuirii, în piața publică, în 9.03.2025. Dar și de exaltarea cu care recita, alături de Călin Georgescu, în campania electorală din mai 2025, din spusele fostului căpitan fascist, ucigașul Corneliu Zelea Codreanu…

Cum pun Ei România în genunchi?

În primul rând, cine sunt Ei? Ei sunt acei cetățeni români lipsiți de conștiința de a fi români și de a fi oameni, aflați temporar în diverse funcții în statul român, care se lasă pradă prostiei, nesimțirii, nepăsării față de semenii lor, lăcomiei (unii dintre ei au averi incredibile, în multe cazuri pe numele unor apropiați) și altor asemenea patimi. Asta în loc să ardă de dorința de a-și sluji poporul și patria pe durata ocupării acelor funcții, în primul și în primul rând. Mulți români sunt toleranți cu aceia care „au furat, dar au și făcut ceva pentru noi”, DAR marea problemă este că majoritatea dintre Ei petrec foarte puțin timp gândindu-se și muncind la servirea interesului public. Mulți nu trec pe la serviciu decât foarte puțin, pentru diverse obligații minimale (administrative etc.), iar majoritatea timpului și-o petrec făcând diverse combinații, în afara fișei postului sau chiar contrar obligațiilor legale și morale pe care le au.

Ei pun România în genunchi cel puțin în aceste feluri:

– Ucid speranța. O mare problemă a poporului român azi este moralul foarte scăzut, deznădejdea în care au căzut mulți dintre noi, lipsa de speranță că PUTEM mai bine. Iar la asta contribuie din plin imaginile și informațiile publice despre cât de prost conduc și reprezintă România unii dintre Ei, exacerbate uneori de propaganda inamică (pentru care este extrem de ușor să lucreze cu materialul clientului).

– Cresc datoria publică a României într-un ritm incredibil. La finalul anului 2025, aceasta a ajuns la peste 200de miliarde de euro (peste 60% din PIB), dublată doar în ultimii 5 ani, după alegerile din 2020, când Iohannis a păcălit mulți români, cerând atunci, pentru PNL, un vot anti-PSD. Azi, doar dobânzile la această datorie au ajuns la aproximativ 12 miliarde de euro anual! Asta fără ca țara să se fi umplut între timp de autostrăzi, fără ca rețeaua de căi ferate să fi evoluat semnificativ (viteza medie de deplasare a trenurilor fiind puțin peste 40 km/oră, în acest secol 21 al vitezei tot mai mari), fără ca rețeaua de distribuție a gazelor extrase din teritoriul României să fi ajuns în fiecare casă de român etc.

– Risipesc sume uriașe din banii publici, adică banii noștri ai tuturor. Una dintre cele mai mari ticăloșii ale guvernanților României o reprezintă, de prea mult timp, achizițiile publice la prețuri mult umflate față de prețul corect al pieței. E suficient să amintim aici cazul de notorietate publică al microbuzelor școlare cumpărate din bani primiți de la UE, prin PNRR, la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul normal din piață, cu maxim tupeu și iresponsabilitate, în condițiile în care România are atât de multe nevoi de investiții publice pentru a ajunge în secolul 21 în atât de multe privințe… În același timp, doar în vremea regimului Iohannis, actualele partide parlamentare au drenat de la bugetul de stat peste 200 de milioane de euro. Pentru vacanțele de lux ale familiei prezidențiale s-au plătit sume nesimțite, iar fostul prim-ministru Ciolacu-Nordis a avut la dispoziție din fondul de rezervă și a cheltuit peste 12 miliarde de euro doar în 2024 etc.

Aceia dintre noi care au amintiri din oribilii ani ‘80 din timpul criminalului Ceaușescu pot da mărturie celor mai tineri despre cât este de oribil ca poporul să trebuiască să plătească factura plății datoriei externe. Este evident că, atunci, conducerea României a greșit înfometând și înghețând poporul în case ca să plătească datoria publică integral, dar asta este altă discuție!

Pe drumul pe care merge azi România a mers Grecia până în toamna anului 2008, când creditorii internaționali făceau coadă ca să dea credite Greciei. Acea țară își rostogolea datoria publică fără oprire, cu iresponsabilitate, fără să se gândească la riscul ca într-o zi să nu mai poată face asta. Vă sună similar cu România de azi? După criza financiară internațională din septembrie-octombrie 2008, refinanțarea datoriei publice a Greciei s-a oprit brusc. Țara a trebuit să ia măsuri dure (tăieri uriașe de cheltuieli publice, creșteri mari de impozite și taxe, vânzări de porturi, insule, alte active) ca să iasă din acea criză uriașă. Unele consecințe nu au fost reparate nici azi, la peste 17 ani de la acel moment. Grecia a fost sprijinită în acei ani pentru că era în zona euro (ca să nu antreneze criza altor țări europene vulnerabile), ceea ce nu e cazul României…

Cum îi putem contracara pe Ei și acest joc criminal al lor contra României și viitorului copiilor noștri?

În primul rând, să nu renunțăm să credem în România! Să avem speranță că, la momentul potrivit, Dumnezeu va ridica dintre noi oamenii potriviți, care vor ajunge la locul potrivit pentru a ridica România din genunchi!

În al doilea rând, să nu ne lăsăm atât de împovărați de grijile vieții, încât să nu mai fim atenți la felul în care, sub ochii noștri, Ei fură România și viitorul decent al copiilor noștri în țara noastră!

În al treilea rând, să ne implicăm în politică, în orice fel putem! Este jocul lor, al hoților și celor din subordinea lor, să ne facă să credem că politica este ceva murdar, în care oamenii buni nu merită să intre. Este șmecheria lor, ca să se perpetueze astfel la putere, în lipsa unei concurențe efective, care ar fi devastatoare pentru Ei. Jocul lor murdar poate fi contracarat prin intrarea în politică, de către orice om care dorește să ajute astfel la construcția binelui comun, ca să dăm astfel copiilor noștri șansa la un un viitor mai bun aici, în România, nu ca sclavi ai lor, ci ca oameni liberi, cu salarii bune și șansa de a-și face familii aici și a avea la rândul lor copii pe care să-i poată crește în libertate și demnitate.

