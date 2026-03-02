Mulți români spun azi în sondajele de opinie că ar fi dispuși să voteze, contra autorilor proastei guvernări din ultimii ani, niște pafariști, șarlatani și impostori care, în plus față de a fi la fel de mincinoși și incapabili ca majoritatea celor responsabili de proasta guvernare din ultimii ani, mai au atracție și spre dictatură și crimă. Fără să le caut, au ajuns la mine multe mărturii despre cum este condus AUR, despre stilul dictatorial al lui George Simion, despre batjocura la care își supune uneori subordonații / colegii, despre umilințele pe care le înghit intelectualii din partid doar pentru a nu pierde sinecurile oferite de el (funcții de parlamentari etc.). Despre acești oameni cu carte, la noi la țară, în Oltenia, unde am petrecut mult timp în copilăria mea, se spunea în astfel de cazuri „mi-e rușine mie de rușinea lor”… 

Iar despre apetența lui Simion și a altora ca el pentru uciderea celor care au alte opinii decât ei, amintesc doar celebrul episod al amenințării publice a judecătorilor din BEC cu asasinarea în chinurile groaznice ale jupuirii, în piața publică, în 9.03.2025. Dar și de exaltarea cu care recita, alături de Călin Georgescu, în campania electorală din mai 2025, din spusele fostului căpitan fascist, ucigașul Corneliu Zelea Codreanu…  

Cum pun Ei România în genunchi?

În primul rând, cine sunt Ei? Ei sunt acei cetățeni români lipsiți de conștiința de a fi români și de a fi oameni, aflați temporar în diverse funcții în statul român, care se lasă pradă prostiei, nesimțirii, nepăsării față de semenii lor, lăcomiei (unii dintre ei au averi incredibile, în multe cazuri pe numele unor apropiați) și altor asemenea patimi. Asta în loc să ardă de dorința de a-și sluji poporul și patria pe durata ocupării acelor funcții, în primul și în primul rând. Mulți români sunt toleranți cu aceia care „au furat, dar au și făcut ceva pentru noi”, DAR marea problemă este că majoritatea dintre Ei petrec foarte puțin timp gândindu-se și muncind la servirea interesului public. Mulți nu trec pe la serviciu decât foarte puțin, pentru diverse obligații minimale (administrative etc.), iar majoritatea timpului și-o petrec făcând diverse combinații, în afara fișei postului sau chiar contrar obligațiilor legale și morale pe care le au.

Ei pun România în genunchi cel puțin în aceste feluri:

Ucid speranța. O mare problemă a poporului român azi este moralul foarte scăzut, deznădejdea în care au căzut mulți dintre noi, lipsa de speranță că PUTEM mai bine. Iar la asta contribuie din plin imaginile și informațiile publice despre cât de prost conduc și reprezintă România unii dintre Ei, exacerbate uneori de propaganda inamică (pentru care este extrem de ușor să lucreze cu materialul clientului). 

Cresc datoria publică a României într-un ritm incredibil. La finalul anului 2025, aceasta a ajuns la peste 200de miliarde de euro (peste 60% din PIB), dublată doar în ultimii 5 ani, după alegerile din 2020, când Iohannis a păcălit mulți români, cerând atunci, pentru PNL, un vot anti-PSD. Azi, doar dobânzile la această datorie au ajuns la aproximativ 12 miliarde de euro anual! Asta fără ca țara să se fi umplut între timp de autostrăzi, fără ca rețeaua de căi ferate să fi evoluat semnificativ (viteza medie de deplasare a trenurilor fiind puțin peste 40 km/oră, în acest secol 21 al vitezei tot mai mari), fără ca rețeaua de distribuție a gazelor extrase din teritoriul României să fi ajuns în fiecare casă de român etc.

Risipesc sume uriașe din banii publici, adică banii noștri ai tuturor. Una dintre cele mai mari ticăloșii ale guvernanților României o reprezintă, de prea mult timp, achizițiile publice la prețuri mult umflate față de prețul corect al pieței. E suficient să amintim aici cazul de notorietate publică al microbuzelor școlare cumpărate din bani primiți de la UE, prin PNRR, la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul normal din piață, cu maxim tupeu și iresponsabilitate, în condițiile în care România are atât de multe nevoi de investiții publice pentru a ajunge în secolul 21 în atât de multe privințe… În același timp, doar în vremea regimului Iohannis, actualele partide parlamentare au drenat de la bugetul de stat peste 200 de milioane de euro. Pentru vacanțele de lux ale familiei prezidențiale s-au plătit sume nesimțite, iar fostul prim-ministru Ciolacu-Nordis a avut la dispoziție din fondul de rezervă și a cheltuit peste 12 miliarde de euro doar în 2024 etc.

Aceia dintre noi care au amintiri din oribilii ani ‘80 din timpul criminalului Ceaușescu pot da mărturie celor mai tineri despre cât este de oribil ca poporul să trebuiască să plătească factura plății datoriei externe. Este evident că, atunci, conducerea României a greșit înfometând și înghețând poporul în case ca să plătească datoria publică integral, dar asta este altă discuție! 

Pe drumul pe care merge azi România a mers Grecia până în toamna anului 2008, când creditorii internaționali făceau coadă ca să dea credite Greciei. Acea țară își rostogolea datoria publică fără oprire, cu iresponsabilitate, fără să se gândească la riscul ca într-o zi să nu mai poată face asta. Vă sună similar cu România de azi? După criza financiară internațională din septembrie-octombrie 2008, refinanțarea datoriei publice a Greciei s-a oprit brusc. Țara a trebuit să ia măsuri dure (tăieri uriașe de cheltuieli publice, creșteri mari de impozite și taxe, vânzări de porturi, insule, alte active) ca să iasă din acea criză uriașă. Unele consecințe nu au fost reparate nici azi, la peste 17 ani de la acel moment. Grecia a fost sprijinită în acei ani pentru că era în zona euro (ca să nu antreneze criza altor țări europene vulnerabile), ceea ce nu e cazul României… 

Cum îi putem contracara pe Ei și acest joc criminal al lor contra României și viitorului copiilor noștri?

În primul rând, să nu renunțăm să credem în România! Să avem speranță că, la momentul potrivit, Dumnezeu va ridica dintre noi oamenii potriviți, care vor ajunge la locul potrivit pentru a ridica România din genunchi! 

În al doilea rând, să nu ne lăsăm atât de împovărați de grijile vieții, încât să nu mai fim atenți la felul în care, sub ochii noștri, Ei fură România și viitorul decent al copiilor noștri în țara noastră!

În al treilea rând, să ne implicăm în politică, în orice fel putem! Este jocul lor, al hoților și celor din subordinea lor, să ne facă să credem că politica este ceva murdar, în care oamenii buni nu merită să intre. Este șmecheria lor, ca să se perpetueze astfel la putere, în lipsa unei concurențe efective, care ar fi devastatoare pentru Ei. Jocul lor murdar poate fi contracarat prin intrarea în politică, de către orice om care dorește să ajute astfel la construcția binelui comun, ca să dăm astfel copiilor noștri șansa la un un viitor mai bun aici, în România, nu ca sclavi ai lor, ci ca oameni liberi, cu salarii bune și șansa de a-și face familii aici și a avea la rândul lor copii pe care să-i poată crește în libertate și demnitate. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cartierul general al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost spulberat de SUA: „Am tăiat capul șarpelui, avem cea mai puternică armată”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
GSP.RO
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Știri România 08:13
Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara
Știri România 07:47
Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara
Parteneri
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Adevarul.ro
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Ce se întâmplă, de fapt, cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out! Gigi Becali, anunț oficial despre condițiile în care va fi demis cipriotul
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out! Gigi Becali, anunț oficial despre condițiile în care va fi demis cipriotul
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Elle.ro
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 01 mart.
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Stiri Mondene 01 mart.
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
ObservatorNews.ro
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
KanalD.ro
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina

Politic

Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii
Fanatik.ro
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului