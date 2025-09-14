Recent China a organizat manifestații care celebrau victoria în cel de-al doilea Război Mondial. Acolo au fost și Năstase, și Dăncilă. În România, s-au declanșat adevărate istericale cu „ce-am căutat acolo?”. Kaja Kallas, înalt reprezentant în Comisia Europeană, punea la îndoială rolul Rusiei sau Chinei în luptele împotriva nazismului global! Noi, în România, avem experți de același calibru care folosesc istoria ca pe o gumă de mestecat, o modelează cum le convine – împotriva nazismului a luptat numai Vestul, după ei. În loc de reacții stupizele anti-China, mai nimerit ar fi fost o tăcere cinstită. Dar ăștia nu pot să tacă, sunt toți, trup și suflet, trumpizați.

Dacă UE e cinică, noi suntem doar proști. Reprezentanții României s-au specializat într-o lingușeală inutilă, într-o imitație a hegemonului care depășește ridicolul și ne pune în pericol relații trainice. Dacă SUA sau UE zic ceva critic de China, hop și-ai noștri cu „critici dure”. Nu e doar Oana Țoiu de vină. Avem o întreagă istorie de țipete de bișon, care stă pe lângă SUA și latră zgomotos prin „experții” săi, intelectuali, politicieni.

Ce rost are să te legi la cap când nu te doare? Ce rost are să te iei de China când nimic din istoria relațiilor cu această țară nu trebuie stricat – avem o relație specială pe care ne tot chinuim s-o facem praf, încă de la ultima vizită a unui premier chinez aici. Sigur, nu se putea face ce voia AUR, să și fim prezenți la o întrunire unde se afla și Putin, suntem în NATO, avem obligații. Dar mai toți liderii europeni, după ceremoniile patronate de Xi Jinping, au dat semnale de conciliere. Ai noștri, neînduplecați. Urletele inutile, din poziția de grănicer al Vestului, sunt doar crize de slugărnicie care nu pot aduce decât pagube.

Nu mai poți da lecții de valori, de respect al drepturilor omului când de ani de zile se închid ochii la acțiunile genocidare din Gaza. Până și von der Leyen a ieșit recent cu o critică la adresa Israelului și o amenințare de întrerupere a legăturilor comerciale. Cum să mai vii și să livrezi narațiunea cu Europa care e atentă la integritatea fiecărui cetățean după ce ani de zile, pe căi oficiale, ai făcut tot posibilul să nu critici acțiunile guvernului Netanyahu? De celealtă parte, sigur, urli la Putin că a atacat o țară integră. E corect, dar ce-ți mai dă legitimitatea să-l acuzi de acțiuni criminale, când te-ai specializat la închis ochii în alte direcții? Noi nici aici nu tăcem. Când până și ipocrita Europă a început să emită niște critici la adresa acțiunilor Israelului, ai noștri sunt neînduplecați în susținere.

Francezii răzgâiați

E foarte greu să schimbi ceva însă când ai cohorte de „gânditori” mereu pe o linie dură aiuristică în care ei se imaginează apărători ai Vestului și în fața Orientului, și în fața stângismului periculos. În Franța au loc manifestații de amploare împotriva unor măsuri de austeritate. Ce scrie Valentin Naumescu e halucinant: cauza revoltelor ar fi că au fost răsfățați cetățenii cu stat social, și acuma sunt cam impertinenți și nesimțiți.

Naumescu, cel care era și pe listele scurte de favoriți la șefia SRI (între timp a zis că nu e interesat), e un tipar exemplar de intelectual român care fabrică teorii „estice” despre pericolele externe. E fix fermentul din care ies și noile derapaje neoconservatoare, adică Vestul ar fi infectat de stânga, de „neomarxiști” (să folosești astfel de termeni stupizei, când ești profesor la ditai UBB-ul din Cluj, zău, mă lasă fără cuvinte).

Or, ce-au făcut francezii ar fi trebuit să facem și noi, că nu trăim în firma România SRL a lui Bolojan. Nu tai de la cei mulți când ești în impas, asta-i tot ce spun nemulțumiții în Franța. Deficitele trebuie plătite de toți, nu doar de cei care nu au lobby și paradisuri fiscale la dispoziție.

Spațiul public românesc e plin de astfel de oportuniști rămași prizonieri prin anii 90. Lumea s-a schimbat, ideile se schimbă, popoarele își caută soluții noi. Numai România produce înjurători care caută neomarxiști și putiniști, uneori și confundându-i, că doar creierul e un organ care împiedică acțiunea.

În fine, evenimente recente precum bruiajul GPS-ului avionului lui von der Leyen, dovedit între timp ca fiind furtună într-un pahar cu apă, au arătat dorința unor lideri europeni de a-l asculta frenetic pe Trump. Și nu doar estul Europei produce trumpism deșănșțat. Olandezul Rutte, șef NATO!, înainte să analizeze „știrea” dezmințită până la urmă de bulgari, deja făcea spume că ne-a atacat Rusia.

Numai că Trump e isteric într-o direcție azi, mâine furia lui poate lua fix direcția inversă. Dronele din Polonia sunt ultimul eveniment, de data asta mai grav, iar fantasmele unor comentatori pro-putere de la noi, din ăia care ar vrea să călcăm Rusia în picioare s-au activat din nou. Problema nu e că astfel de clovni există, ci că voci care să-i tempereze nu prea se educă pe aici. Vocile raționale sunt aruncate în colțuri pe Facebook. Iar de plătit pentru crize de iresponsabilitate, vom plăti colectiv.

Francezii sunt proști și stângiști, chinezii sunt periculoși și comuniști, asta auzim dinspre comentariatul puterii. Avem politicieni care-și fac informarea cu astfel de opinii în față. Nu m-ar durea că suntem luați de proști. Dar parcă niciodată propaganda n-a fost mai departe de un bun-simț comun. E și motivul pentru care să fii luat de prost poate duce, uneori, la durere directă. Vezi pachete de austeritate față de care, dacă am protesta ca francezii, am fi imediat ștampilați de profesioniștii dezinformării cu etichete precum neomarxist sau putinist. Doar cu proteste zdravene îi mai educi pe ăștia. E clar că nu le e frică, spun asta doar uitându-mă câte categorii, pensionari, oameni săraci sau cu mari nevoi, au fost puse la plată în ultimele luni fără să cârâie mai nimeni. Suntem prea cuminți, când ești atât de cuminte, vei fi batjocorit.

