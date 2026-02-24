S-o lămurim cu Cristian Preda, mai întâi. Trebuia să-și rupă diploma de pe când spunea toate prostiile pentru lustruirea piedestalului familiei Băsescu. Trebuia să-și rupă diploma pe când se întrecea cu alții în periat speranțe politice și campioni în furt precum Udrea și alții. Nu, omul e acum din nou „analist” TV, după ani în care s-a făcut de râs în toate modurile posibile. Îmi pare rău, nu pot să-l iau în serios nici dacă-și rupe carnetul de note din ciclul primar.

Ca să nu mai zic că mesajul transmis pare a fi: și-au bătut joc de suplinitori, de pesonal auxiliar, dar stop, totul până la „doctori”. Am și eu doctorat, mi se taie și mie din spor, sigur că e enervant, dar până acum am pierdut zeci de ocazii mai bune să ne arătăm uniți în fața umilințelor unui bugetar îmbuibat care se crede CEO la România SA, Bolojan.

Toate abuzurile comise împotriva educației au fost mai mari decât tăierea din sporul de doctorat. 17 000 de posturi dispărute într-un an în educație! Și stați că mai vin, că se reașază toată arhitectura încadrărilor în sistem, la vară mai zboară o tură.

Bolojan s-a aruncat cu o ură semidoctă asupra educației și nu pentru că eram în recesiune, ci pentru că bănuiește el că acolo se stă de pomană. Semidoctismul perfect e completat de agresivitate, altfel n-are valoare.

Profesorii au auzit de la acest ins, și de la locotenenți rentieri universitari precum Daniel David, toate jignirile posibile, iar ei nu știu nici măcar diferența dintre suplinitor și titular.

Nesimțirea s-a văzut inclusiv în felul în care le-a cășunat pe schimbarea programei la română. Au făcut una proastă, au zis că dezbat, noi am trimis observații, contestații etc., a venit Bolojan și a făcut-o oficială peste noapte. Că el nu stă la dezbateri și prostii democratice. Mai țineți minte când a zis Simion că vrea să dea afară sute de mii de bugetari? În spate era unul care și-a promis să-i și umilească: Bolojan.

Nicușor Dan n-are nicio scuză de președinte. Educația l-a făcut om. La Sorbona a ajuns educat în acest sistem de rahat, cum o fi el. Iar acum dă din umeri spasmodic și fuge să pupe alți semidocți violenți precum Trump. Nicio scuză!

Educația a fost făcută praf la nivel de resurse umane, dar se cheltuie pe teste standard și digitalizări idioate – vrem să măsurăm cât mai exact, pe vreo 100 de milioane, cât de proști suntem după ce tăiem tot – , se dau în continuare contracte pe bibilit și restaurat școli fără copii și fără profesori. Așa mai salvăm vreo doi-trei capitaliști la mia de profesori umiliți.

Au dispărut posturi și din alte ministere, nimic comparativ cu educația (atenție, post nu e egal cu un om, puteau fi neocupate sau ocupate ca formă suplimentară de angajare etc.), dar Bolojan face praf baza pentru că nu a fost în stare să ia un leuț în plus de la cei care au.

Multinaționalele și bogătașii României nu au fost deranjați cu un leu! Clasele de mijloc sunt zguduite de taxe și mai ales de descurajarea consumului. Angajații care nu-s bugetari sau antreprenori o simt din călcâiul din ce în ce mai apăsat al patronului.

Așadar, de un an, după apărarea eroică a europenismului, ne lăsăm batjocoriți de niște incompetenți halucinanți care taie și agită totul absolut fără sens, protejând mari profituri și mari averi. Atât.

Nu doar greve merită, nu doar sancțiuni la vot cu alții și mai săraci cu duhul, ar trebui reinventate contracte clare cu politicienii: ce-ai zis că faci, ce-ai făcut? Că văd că pesediștii nu mai știu cum să privatizeze sănătatea cu Rogobetele lor, USR-iștii fac praf diplomația și rânjesc de pe mormanele de bani de la apărare, de liberali ce să mai vorbim, aceleași sugative antreprenoriale din bani publici.

Trebuie stabilit clar că de 20 de ani, un singur lucru n-am avut: partid care să protejeze prioritar angajații, partid care să taie din rentele serviciilor secrete, magistrați și alți îmbuibați, partid care să bage în priză ANAF-ul ăla care nu știe să poprească decât alocații și carduri sociale în timp ce zboară evazioniștii pe sub nasul lor; partid care să lucreze la o voce europeană cu personalitate și interese clare; partid care să propună stat puternic cu angajați mult mai bine aleși decât prin concursurile de servilism de acum.

Asta n-am avut, până nu facem asta sau nu-i forțăm pe unii să fie asta, vor juca tontoroiul pe sărăcia noastră, cu morgă de savant și pulsiuni de ghiolban, de-alde Bolojan. Acești oameni au primit de la noi un mandat: să conducă țara respectând drepturi, măcar ăla la educație. Acest mandat trebuie rupt, guvernul trebuie dat jos prin somarea tuturor partidelor de la guvernare să mai lase rentele și să-l arunce pe acel nene afară din post. Nu ne va crede nimeni fără proteste serioase în stradă. Sigur că nu e susținere, Bolojan ne-a învățat să ne urâm profesor cu angajat de primărie sau cu angajat pe salariul minim. Solidaritatea se reînvață sau țineți-vă bine, ura bolojenistă va fi completată de ura altor termite care tot așteaptă și ele să iasă în față să fure cu tricolorul în mână.

Deocamdată, sfera publică e confiscată fie de băsiști și sinecuriști mulțumiți că s-au întors la butoane după „adormiri” securistice de 10 ani, fie de băsiști nemulțumiți care-și rup diplomele. Noi, restul lumii, nu vom avea loc dacă nu le rupem ăstora, poporului de rentieri bolojeniști, din aroganță, din tupeul cu care ne și țin lecții despre cât de leneși suntem.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE