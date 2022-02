File din CV-ul de negăsit al unui lider USR. Pe urmele lui Vlad Botoș, prin patru partide

Vlad Botoș controlează foarte bine filiala Arad a USR. Nu există un CV oficial al domniei sale, un lucru cel puțin straniu pentru un vicepreședinte și un europarlamentar USR. Am găsit totuși informații din timpul campaniei interne a USR-ului pentru europarlamentare și pe diverse site-uri ale partidului.

Vlad Botoș nu și-a făcut public CV-ul pe site-ul Parlamentului European

Manager precoce

În 2018, Vlad Botoș spunea că pentru mai mult de 10 ani a fost managerul unei firme private în domeniul auto. Conform declarației de avere din 2019, firma unde a fost angajat înainte de a fi europarlamentar este o respectabilă societate comercială germană.

Asta înseamnă că la 22 de ani, domnul Botoș a fost numit direct manager, ceea ce nu este deloc credibil. A avut și două firme, ambele radiate de mult, una în 2008 (când avea 22 de ani), cealaltă în 2013.

Extras din CV-ul lui Vlad Botoș care a circulat pe forumurile interne ale USR

Domnul Botoș a declarat, de asemenea, că a deschis/coordonat „întreprinderi” în cel puțin alte patru țări, lucru care iarăși pare exagerat. Nu este deloc clar nici măcar când a terminat facultatea privată la Universitatea Vasile Goldiș din Arad, faimoasă pentru scandalurile de corupție și pe care impostorii din politica noastră au absolvit-o.

Țărănist la 19 ani

Conform declarațiilor sale, de la 19 ani a fost membru PNȚCD, partid în care a rămas timp de 7 ani. Apoi, pentru trei luni a fost în Forța Civică, partid înființat de preacinstitul Viorel Lis.

A demisionat cu scandal, afirmându-și susținerea pentru USL (alianța PSD-PNL-PC) și cerând ca filiala Forța Civică Arad, unde el era secretar general, să intre în PNL și să nu aibă legături cu PDL. Acum, domnul Botoș este un critic dur al alianței PSD-PNL.

Liberal pentru 3 ani

Timp de trei ani, a fost și în PNL, începând cu 2012. La acel moment, liberalii erau conduși de domnul Crin Antonescu și guvernau alături de PSD-ul condus de domnul Ponta și de PC-ul controlat de domnul Dan Voiculescu.

Domnul Vlad Botoș a devenit președintele organizației municipale de tineret. La acel moment, cel mai puternic om din PNL Arad era domnul Mihăiță Calimente, trecut și el pe la PNȚCD, un politician care a fost cercetat de două ori de Agenția Națională pentru Integritate.

Își pierde funcția în mai 2014, odată cu fuziunea cu PDL. Scrie că a plecat din partid la momentul fuziunii. Tot el scrie că a plecat prin demisie în 2015. Nu prea pot fi adevărate amândouă afirmațiile. Fuziunea PNL-PDL a fost parafată în iulie 2014.

Cu derogare de la Nicușor Dan

Extras din CV-ul care a circulat în interiorul USR

În 2016, primește o derogare de la Nicușor Dan și intră în USR. Cum a fost posibil acest lucru, câtă vreme USR și Nicușor Dan se pronunțau foarte dur împotriva traseismului? Domnul Botoș a ocupat funcții de conducere în toate partidele în care a activat înainte de USR.

Descurcăreț și oportunist, domnul Botoș a promovat rapid și la USR, unde a fost pus de echipa Barna – Ghinea – Drulă pe o poziție eligibilă pe listele pentru Parlamentul European, în ciuda gargarei meritocratice. Pe domnul Botoș nu îl recomanda nimic pentru o astfel de poziție.

Domnul Botoș a vorbit repetat de implicarea lui în societatea civilă și în protestele de la Roșia Montană. Un lucru destul de straniu, căci domnul Botoș, conform propriilor declarații, a fost membru de partid de la 19 ani până acum, cu o excepție între demisia din PNL (2015) și intrarea în USR (2016).

Mișcarea Arădeană

Domnia sa scrie că a înființat în 2008 Mișcarea Arădeană – o organizație civică. Domnul Botoș nu apare niciunde în documentele de pe site-ul organizației. La acel moment era președintele Comitetului Național de Conducere al Organizației de Tineret a PNȚCD la nivel național.

În 2009-2010, momentul în care Mișcarea Arădeană, care se prezenta ca reprezentantă a societății civile din Arad, era foarte activă, domnul Botoș era secretar general al PNȚCD Arad și reprezentant în Biroul Național.

Extras din CV-ul domnului Vlad Botoș care a circulat pe forumurile interne ale USR

Momentul protestelor de la Roșia Montană ale Mișcării Arădene corespund cu momentul în care domnul Botoș avea o funcție importantă în PNL. Iar în perioada în care domnul Botoș nu a fost implicat în politică, nu există nicio mențiune a Mișcării Arădene care să sugereze că domnia sa a participat la acțiuni civice.

Este drept că o parte a oamenilor promovați de domnul Botoș, președintele filialei USR Arad, scriu că au fost activi în Mișcarea Arădeană. Asociația a fost, din punct de vedere financiar, o catastrofă, având până în 2015 bugete în medie de 502 lei pe lună.

Domnul Botoș mai apare membru fondator la alte trei asociații, pe care nu le menționează însă în biografia de pe pagina domniei sale. Toate par niște locuri de întâlniri și nimic mai mult, căci au bugete minuscule. Una are legături cu masoneria, alta, cu viticultura, ultima, cu trabucurile.

De ce nu e public CV-ul?

Majoritatea informațiilor de mai sus nu se regăsesc în biografia romanțată de pe pagina domnului Botoș. L-am rugat public, acum mai mult de 15 zile, să-și publice CV-ul. A promis că o va face. Am insistat încă o dată, în privat. A promis din nou că o va face, invocând probleme tehnice ale site-ului Parlamentului European. Am verificat, dar nu am găsit astfel de probleme.

Aș vrea totuși să fiu foarte clar: domnul Botoș este și așa cu mult peste tipicul politicienilor de vârf de la PSD, PNL, UDMR sau AUR.

Dar acest lucru nu rezolvă în niciun fel discrepanțele dintre discursul general al USR despre meritocrație, transparență și împotriva traseismului din politica noastră, ci doar demonstrează că avem o clasă politică îngrozitoare și că până și electoratul USR este extraordinar de puțin informat.

